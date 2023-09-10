Бабиков о 5-м месте в масс-старте: «Не очень доволен, конечно. Мы соперничали достойно, но с таким штрафом немножко не удалось»

Теги сборная России летний биатлон сборная Беларуси Антон Бабиков Кубок Содружества Биатлон

Антон Бабиков заявил, что недоволен выступлением в масс-старте Кубка Содружества.

Сегодня российский биатлонист занял пятое место в гонке, допустив 4 промаха.

«Не очень доволен, конечно. Стрельба пока не очень получается, но тут есть свои моменты в стрельбе лежа, я знаю, что все будет хорошо дальше.

Сегодня ребята показывали хорошую скорость, особенно ребята из Беларуси очень быстро бежали. Думаю, мы тоже соперничали достойно, но с таким штрафом не удалось немножко.

Приходилось излишне напрягаться (после промахов на лежке), но, слава Богу, самочувствие давало такую возможность. Я надеялся, что хватит и на последний круг, но на последнем круге немножко не хватило для того, чтобы достать ребят, которые боролись за тройку. Но ничего, все равно хорошая гонка.

На последнем рубеже я видел, что ребята впереди неплохо начали стрелять, у них был небольшой гандикап. Я решил немного более рискованную стрельбу применить – к сожалению, первый небольшой габарит не прошел, а дальше уже быстро закрыл и вклинился», – сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Кубок Содружества. Смольский выиграл масс-старт, Латыпов – 2-й, Бабиков – 5-й, Поварницын – 14-й

1 комментарий

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Магомед Саид Амирханов
Антоха! Все впереди я за тебя болею
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