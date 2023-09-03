Анфиса Рецзова о бронзе Виролайнен на летнем чемпионате Эстонии: «Ну ни фига себе, уже медаль! Это вышка – то, что она сделала сейчас»
Анфиса Резцова высказалась о бронзе Виролайнен на летнем чемпионате Эстонии.
Дарья Виролайнен, выступающая за Финляндию, стала третьей в масс-старте на открытом чемпионате Эстонии по летнему биатлону.
«Я очень рада за Дашу! Ну ни фига себе, уже медаль! Она согласилась выступать за Финляндию, проживая там, это большой шаг.
Это вышка – то, что она сделала сейчас. Я хотела, чтобы она сделала это в зимний сезон, но и зимой будут медали. В Финляндии же нет особо сильных биатлонисток.
Дашуля, ты суперская, ты молодчина!» – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
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