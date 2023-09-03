Анфиса Рецзова о бронзе Виролайнен на летнем чемпионате Эстонии: «Ну ни фига себе, уже медаль! Это вышка – то, что она сделала сейчас»

Теги Анфиса Резцова сборная Финляндии жен Дарья Виролайнен Чемпионат Эстонии Биатлон

Анфиса Резцова высказалась о бронзе Виролайнен на летнем чемпионате Эстонии.

Дарья Виролайнен, выступающая за Финляндию, стала третьей в масс-старте на открытом чемпионате Эстонии по летнему биатлону.

«Я очень рада за Дашу! Ну ни фига себе, уже медаль! Она согласилась выступать за Финляндию, проживая там, это большой шаг.

Это вышка – то, что она сделала сейчас. Я хотела, чтобы она сделала это в зимний сезон, но и зимой будут медали. В Финляндии же нет особо сильных биатлонисток.

Дашуля, ты суперская, ты молодчина!» – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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6 комментариев

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artembabich666
Из уст любого другого человека это звучало бы как неприкрытый стёб
+9
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papadok
Молодец среди овец...
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maximus388
До Талллина бежаллли или все еще далллеко?
+4
-1
+3
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galaxy***
На чемпионате Бразилии Даша вообще могла бы легко золотую медаль выиграть.
+3
-1
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Andreir888
Так ведь и правда - молодец Даша!
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Angry_bear
Оспади, Анфиса уже в экстазе от Дашиной медальки на первенстве эстонской водокачки)))Не, если что, я Даше только удачи желаю, а вот маме ейной... - адекватности бы...
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