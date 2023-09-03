Анфиса Рецзова о бронзе Виролайнен на летнем чемпионате Эстонии: «Ну ни фига себе, уже медаль! Это вышка – то, что она сделала сейчас»

Анфиса Резцова высказалась о бронзе Виролайнен на летнем чемпионате Эстонии.

, выступающая за Финляндию, стала третьей в масс-старте на открытом чемпионате по летнему биатлону.

«Я очень рада за Дашу! Ну ни фига себе, уже медаль! Она согласилась выступать за Финляндию, проживая там, это большой шаг.

Это вышка – то, что она сделала сейчас. Я хотела, чтобы она сделала это в зимний сезон, но и зимой будут медали. В Финляндии же нет особо сильных биатлонисток.

Дашуля, ты суперская, ты молодчина!» – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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