Дарья Виролайнен взяла бронзу в масс-старте на чемпионате Эстонии по летнему биатлону
Дарья Виролайнен выиграла бронзу в масс-старте на летнем чемпионате Эстонии.
Биатлонистка выступает за Финляндию.
Летний биатлон
Отепя
Женщины
3 сентября
Масс-старт
1. Туули Томингас (Эстония) – 29.03,5 (4)
2. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 29,4 (4)
3. Дарья Виролайнен (Финляндия) – 46,4 (3)
4. Регина Эрмитс (Эстония) – 1.14,7 (5)
2 сентября
Спринт
1. Туули Томингас (Эстония) – 22.25,7 (2)
2. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 23,0 (2)
3. Регина Эрмитс (Эстония) – 53,8 (2)
4. Дарья Виролайнен (Финляндия) – 56,7 (1)
😀😀😀