Дарья Виролайнен взяла бронзу в масс-старте на чемпионате Эстонии по летнему биатлону

Теги результаты летний биатлон сборная Финляндии жен сборная Эстонии жен Дарья Виролайнен Чемпионат Эстонии Туули Томингас Регина Эрмитс (Ойя) Сюзан Кюэльм Биатлон

Дарья Виролайнен выиграла бронзу в масс-старте на летнем чемпионате Эстонии.

Биатлонистка выступает за Финляндию.

Летний биатлон

Чемпионат Эстонии

Отепя

Женщины

3 сентября

Масс-старт

1. Туули Томингас (Эстония) – 29.03,5 (4)

2. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 29,4 (4)

3. Дарья Виролайнен (Финляндия) – 46,4 (3)

4. Регина Эрмитс (Эстония) – 1.14,7 (5)

2 сентября

Спринт

1. Туули Томингас (Эстония) – 22.25,7 (2)

2. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 23,0 (2)

3. Регина Эрмитс (Эстония) – 53,8 (2)

4. Дарья Виролайнен (Финляндия) – 56,7 (1)

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7 комментариев

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Gondeira
Ответ Анатолий К
А 5-е место было занято?
Каким образом? Там всего четыре биатлонистки бежали.
😀😀😀
+9
-3
+6
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Анатолий К
А 5-е место было занято?
+4
0
+4
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Дмитрий Иванов
Ответ Rodgeras
Комментарий удален модератором
и на тебя)!
+4
-1
+3
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TBFTT
Результаты пока оставляют желать лучшего оно и не удивительно забить на спорт на столько лет, теперь года два нужно будет, чтобы набрать приличный уровень.
+3
-1
+2
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тоторо
ну на км с пидрушной и семеренко будет места в 5-6м десятке делить занчит
+3
-1
+2
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Rodgeras
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тоторо
Ответ TBFTT
Результаты пока оставляют желать лучшего оно и не удивительно забить на спорт на столько лет, теперь года два нужно будет, чтобы набрать приличный уровень.
отбегает ли она 2 сезона то?
0
0
0
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