Йоханнес Бо: «Третья биатлонная тренировка на лыжероллерах в этом году. Нужны еще как минимум две, чтобы быть готовым к зиме»

Йоханнес Бо рассказал, что провел третью биатлонную тренировку в этом году.

«Третья биатлонная тренировка на лыжероллерах в этом году.🏆 Нужны еще как минимум две, чтобы быть готовым к зиме🤓», – написал пятикратный олимпийский чемпион.

В начале июля норвежец во второй раз стал отцом – у него родилась дочь. Бо присоединится к подготовке со сборной Норвегии в сентябре.

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