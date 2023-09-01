Йоханнес Бо: «Третья биатлонная тренировка на лыжероллерах в этом году. Нужны еще как минимум две, чтобы быть готовым к зиме»

Теги сборная Норвегии фото Йоханнес Бо ахахаха Биатлон

Йоханнес Бо рассказал, что провел третью биатлонную тренировку в этом году.

«Третья биатлонная тренировка на лыжероллерах в этом году.🏆 Нужны еще как минимум две, чтобы быть готовым к зиме🤓», – написал пятикратный олимпийский чемпион.

В начале июля норвежец во второй раз стал отцом – у него родилась дочь. Бо присоединится к подготовке со сборной Норвегии в сентябре.

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2 комментария

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Анатолий К
Всего 5 тренировок на роллерах, и - 5-ти кратный чемпион готов. Если 6 тренировок - станет 6-ти кратным.
+3
0
+3
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Ринат Башмаков
Йося юморист,шутит значит всё хорошо
0
0
0
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