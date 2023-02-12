«Это в честь нашей большой звезды». Йоханнес Бо заявил, что его жест на финише пасьюта на ЧМ был подражанием Холанду

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии фото Йоханнес Бо Эрлинг Холанд Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо заявил, что его победный жест на финише гонки преследования на чемпионате мира в немецком Оберхофе был подражанием форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду. 

Когда Холанд играл за дортмундскую «Боруссию», таким жестом он отпраздновал гол в ворота «Вольфсбурга» в 2021 году.

«Он (Холанд) один из немногих, кто известнее меня в Германии. Это было сделано в честь нашей большой звезды. Надеюсь, люди поняли, кому я подражаю.

Сравнить себя и Холанда? Это его победа нокаутом», – заявил Йоханнес Бо

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