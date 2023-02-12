«Это в честь нашей большой звезды». Йоханнес Бо заявил, что его жест на финише пасьюта на ЧМ был подражанием Холанду
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо заявил, что его победный жест на финише гонки преследования на чемпионате мира в немецком Оберхофе был подражанием форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.
Когда Холанд играл за дортмундскую «Боруссию», таким жестом он отпраздновал гол в ворота «Вольфсбурга» в 2021 году.
«Он (Холанд) один из немногих, кто известнее меня в Германии. Это было сделано в честь нашей большой звезды. Надеюсь, люди поняли, кому я подражаю.
Сравнить себя и Холанда? Это его победа нокаутом», – заявил Йоханнес Бо.
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