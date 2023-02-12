Норвежский биатлонист Йоханнес Бо заявил, что его победный жест на финише гонки преследования на чемпионате мира в немецком Оберхофе был подражанием форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

Когда Холанд играл за дортмундскую «Боруссию», таким жестом он отпраздновал гол в ворота «Вольфсбурга» в 2021 году.

«Он (Холанд) один из немногих, кто известнее меня в Германии. Это было сделано в честь нашей большой звезды. Надеюсь, люди поняли, кому я подражаю.

Сравнить себя и Холанда? Это его победа нокаутом», – заявил .

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