Йоханнес Бо остановился до финиша гонки преследования на чемпионате мира и изобразил стрельбу из пистолета
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо отпраздновал победу в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе, изобразив стрельбу из пистолета.
Бо опередил ближайшего преследователя соотечественника Стурлу Лагрейда на 1 минуту и 11 секунд. Перед тем, как пересечь черту, он обернулся вокруг своей оси, опустился на колено и сделал вид, что стреляет.
Это 15-я победа Йоханнеса Бо на чемпионатах мира и шестое личное золото на ЧМ в карьере.
ФОТО: скриншот трансляции Eurovisionsports.tv.
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