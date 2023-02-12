Йоханнес Бо остановился до финиша гонки преследования на чемпионате мира и изобразил стрельбу из пистолета

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии фото Йоханнес Бо Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо отпраздновал победу в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе, изобразив стрельбу из пистолета. 

Бо опередил ближайшего преследователя соотечественника Стурлу Лагрейда на 1 минуту и 11 секунд. Перед тем, как пересечь черту, он обернулся вокруг своей оси, опустился на колено и сделал вид, что стреляет. 

Это 15-я победа Йоханнеса Бо на чемпионатах мира и шестое личное золото на ЧМ в карьере. 

ФОТО: скриншот трансляции Eurovisionsports.tv. 

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