Йоханнес Бо остановился до финиша гонки преследования на чемпионате мира и изобразил стрельбу из пистолета

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо отпраздновал победу в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе, изобразив стрельбу из пистолета.

Бо опередил ближайшего преследователя соотечественника на 1 минуту и 11 секунд. Перед тем, как пересечь черту, он обернулся вокруг своей оси, опустился на колено и сделал вид, что стреляет.

Это 15-я победа на чемпионатах мира и шестое личное золото на ЧМ в карьере.

ФОТО: скриншот трансляции Eurovisionsports.tv.