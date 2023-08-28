Okko покажет международные соревнования по биатлону и фигурному катанию.

В прошлом сезоне онлайн-кинотеатр уже транслировал Гран-при, чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию, а также Кубок мира, ЧМ и ЧЕ по биатлону.

«У спорта есть большая целевая аудитория, которая будет его искать вне зависимости от того, где его будут показывать. У нас достаточно большой ассортимент спортивных трансляций. В этом году он только увеличится.

Мы купили права на трансляции Евролиги по баскетболу, а также всех этапов международных соревнований по биатлону и фигурному катанию.

Сейчас интерес к спортивным трансляциям меньше, чем он мог бы быть, если бы наши спортсмены принимали участие. Но мы надеемся, что эта ситуация изменится и интерес к спортивным трансляциям будет выше, чем сейчас», – рассказал генеральный директор Оkko Сергей Шишкин.