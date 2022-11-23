На Кубке мира и Кубке IBU в сезоне-2022/23 будут выплачены рекордные призовые – 8,8 млн евро

На Кубке мира и Кубке IBU в сезоне-2022/23 будут выплачены рекордные призовые – около 8,8 миллионов евро.

1,6 млн – призовой фонд чемпионата мира-2023; 6,5 млн – фонд Кубка мира; около 700 тысяч – фонд Кубка IBU и чемпионата Европы.

Еще 225 тысячи евро были выплачены спортсменам в качестве призовых на летнем чемпионате мира.

В прошлом сезоне общий призовой фонд составлял около 6 млн евро (там не было чемпионата мира), а в сезоне-2020/21 – чуть больше 7 млн евро.