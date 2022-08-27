Чемпионат мира по летнему биатлону. Спринт. Самуэльссон стартует 2-м, Понсилуома – 5-м, Кюн – 15-м, Наврат – 50-м, Реес – 63-м

27 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Рупольдинге пройдет мужской спринт.

Летний биатлон

Чемпионат мира

Рупольдинг, Германия

Мужчины

Спринт, 7,5 км

Начало – 15.45 по московскому времени.

Старт-лист

2. (Швеция)

3. Дмитрий Шамаев (Румыния)...

5. (Швеция)...

11. Томмазо Джакомель (Италия)...

13. Михал Крчмарж (Чехия)

14. Павел Магазеев (Молдова)

15. (Германия)...

17. Юстус Штрелов (Германия)...

34. Лукас Фрацшер (Германия)...

44. Пеппе Фемлинг (Швеция)...

48. (Украина)...

50. Филипп Наврат (Германия)...

53. (Швеция)...

63. Роман Реес (Германия)...

72. Давид Цобель (Германия)