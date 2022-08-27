Чемпионат мира по летнему биатлону. Спринт. Самуэльссон стартует 2-м, Понсилуома – 5-м, Кюн – 15-м, Наврат – 50-м, Реес – 63-м

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27 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Рупольдинге пройдет мужской спринт.

Летний биатлон

Чемпионат мира

Рупольдинг, Германия

Мужчины

Спринт, 7,5 км

Начало – 15.45 по московскому времени.

Старт-лист

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

3. Дмитрий Шамаев (Румыния)...

5. Мартин Понсилуома (Швеция)...

11. Томмазо Джакомель (Италия)...

13. Михал Крчмарж (Чехия)

14. Павел Магазеев (Молдова)

15. Йоханнес Кюн (Германия)...

17. Юстус Штрелов (Германия)...

34. Лукас Фрацшер (Германия)...

44. Пеппе Фемлинг (Швеция)...

48. Дмитрий Пидручный (Украина)...

50. Филипп Наврат (Германия)...

53. Йеспер Нелин (Швеция)...

63. Роман Реес (Германия)...

72. Давид Цобель (Германия)

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