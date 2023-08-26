Чемпионат мира по летнему биатлону. Расторгуев, Нелин, Фемлинг, Шамаев, Илиев, Флоран Клод выступят в спринте

26 августа на чемпионате мира по летнему биатлону мужчины пробегут спринт.

Чемпионат мира по летнему биатлону

Брезно-Осрблье, Словакия

Мужчины

Cпринт

Начало – 17:40 по московскому времени.

Старт-лист

1. Доминик Шмук (Германия)

2. (Чехия)

3. (Литва)

4. (Литва)

5. Владимир Илиев (Болгария)...

8. (Швеция)...

10. (Латвия)...

18. Флоран Клод (Бельгия)...

22. Павел Магазеев (Молдова)...

26. Витеслав Хорниг (Чехия)...

28. Пеппе Фемлинг (Швеция)

29. Богдан Цымбал (Украина)...

36. Беньямин Менц (Германия)

37. Дмитрий Шамаев (Румыния)

55. Якуб Штвртецки (Чехия)...

56. Михаил Усов (Молдова)...

59. Андрей Усов (Молдова)