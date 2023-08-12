Доротея Вирер показала фото в розовом купальнике и с игрушечным пистолетом: «Тренировка перед завтрашней гонкой»
Доротея Вирер опубликовала фото в розовом купальнике и с игрушечным пистолетом.
«Тренировка перед завтрашней гонкой 😜🦄», – написала итальянская биатлонистка в инстаграме, показав несколько снимков с водяным пистолетом в виде единорога.
Вирер – четырехкратная чемпионка мира. 13 августа она выступит на турнире City Biathlon в немецком Висбадене.
Фото: instagram.com/dorothea_wierer
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