City Biathlon Wiesbaden. Вирер, Ханна Оберг, Виттоцци, Фойгт и Джима выступят в масс-старте
13 августа на турнире по биатлону в Висбадене пройдет женский масс-старт.
Летний биатлон
Висбаден, Германия
Мужчины
Масс-старт
Начало квалификации – 13:15 по московскому времени, финал – 15:30.
Старт-лист
Доротея Вирер (Италия)
Лиза Виттоцци (Италия)
Ханна Оберг (Швеция)
Лу Жанмонно (Франция)
Ванесса Фойт (Германия)
Анна Вайдель (Германия)
Ханна Кебингер (Германия)
Юлия Джима (Украина)
Анна Гандлер (Австрия)
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