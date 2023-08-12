City Biathlon Wiesbaden. Вирер, Ханна Оберг, Виттоцци, Фойгт и Джима выступят в масс-старте

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13 августа на турнире по биатлону в Висбадене пройдет женский масс-старт.

Летний биатлон

City Biathlon Wiesbaden

Висбаден, Германия

Мужчины

Масс-старт

Начало квалификации – 13:15 по московскому времени, финал – 15:30. 

Старт-лист

Доротея Вирер (Италия)

Лиза Виттоцци (Италия)

Ханна Оберг (Швеция)

Лу Жанмонно (Франция)

Ванесса Фойт (Германия)

Анна Вайдель (Германия)

Ханна Кебингер (Германия)

Юлия Джима (Украина)

Анна Гандлер (Австрия)

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