Дюжева о тренировках в группе Шашилова: «Подготовка проходит тяжело, потому что я пока еще не влилась в коллектив»

Биатлонистка Кира Дюжева рассказала о тренировках в группе Михаила Шашилова.

– Ты к новому сезону изначально попала в юниорскую команду, а в финальном списке оказалась у . Как это стало возможным?

– Видимо, меня заметили на каких-то стартах и дали возможность потренироваться с женщинами.

Я узнала об этом весной. Ожидания были нереальные, но я очень переживала, что меня не возьмут, что в итоге не разрешат или будут еще какие-либо проблемы. Но все сложилось так, как нужно.

– С какими ожиданиями ты шла к нему и что оказалось на деле?

– Ожидания и реальность совпали. Я ожидала, что будет нелегко. Подготовка проходит тяжело, потому что я пока еще, так скажем, не влилась в коллектив, адаптация проходит нелегко. Я со всем этим стараюсь справляться, находить нотку позитива, надеяться на лучшее.

– Что не так с адаптацией? Девочки не приняли?

– В новом коллективе всегда сложно, учитывая, что там уже некоторые не первый год тренируются. Плюс у нас есть разница в возрасте, это играет свою роль. Также у нас разные интересы, поэтому пока сильно с ними не сблизилась. В основном общаюсь с Юлей Шеллер, – сказала .