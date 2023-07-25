Андрей Падин: «Грухвина – спортсмен экстра-класса. В стрелковом компоненте у нее неплохо получаются отдельные упражнения – это радужные перспективы»

Тренер Андрей Падин оценил перспективы лыжницы Анны Грухвиной после перехода в биатлон.

Сейчас Падин и Грухвина в составе группы Михаила Шашилова находятся на сборе в Раубичах.

– Вновь прибывшая лыжница Анна Грухвина работает по индивидуальной программе, большая часть которой посвящена чисто стрелковой подготовленности – в спокойном режиме освоение базовых навыков и частичное подключение стрельбы под нагрузкой.

Что касается вновь прибывших юниорок, то стрелковая составляющая у них не настолько плоха, поэтому здесь как таковых особо проблем нет. Все работают в одном ключе, все работают на свой максимальный результат.

– Наверное, и специалисты, и болельщики, говоря об Анне Грухвиной, будут во многом ориентироваться на результат, показанный в прошлом году Наталией Шевченко, которая стала трехкратной чемпионкой России. Насколько можно ожидать чего-то подобного? Или не стоит?

– Это в области прогнозов. Конечно, такие вопросы будут болельщиками задаваться, но все покажет время. У нас есть в этом году ряд ключевых соревнований – не только чемпионат России, где в конце сезона Наталия максимально показала себя и раскрылась как биатлонистка.

У Ани Грухвиной это может наступить раньше – во время главного старта сезона, когда в Златоусте (в феврале на Спартакиаде – Sports.ru) будет проходить гонка сильнейших спортсменов России.

Она может повторить успех такой же, как у Наталии Шевченко. Но если какие-то базовые навыки могут быть не совсем освоены, этого может и не произойти.

Но факт в том, что она спортсмен экстра-класса. И в стрелковом компоненте на данном этапе у нее достаточно неплохо получаются отдельные упражнения – в принципе, это радужные перспективы, – отметил Падин.