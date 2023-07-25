Андрей Падин: «Грухвина – спортсмен экстра-класса. В стрелковом компоненте у нее неплохо получаются отдельные упражнения – это радужные перспективы»

Теги сборная России жен чемпионат России Андрей Падин Михаил Шашилов Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Тренер Андрей Падин оценил перспективы лыжницы Анны Грухвиной после перехода в биатлон.

Сейчас Падин и Грухвина в составе группы Михаила Шашилова находятся на сборе в Раубичах.

– Вновь прибывшая лыжница Анна Грухвина работает по индивидуальной программе, большая часть которой посвящена чисто стрелковой подготовленности – в спокойном режиме освоение базовых навыков и частичное подключение стрельбы под нагрузкой.

Что касается вновь прибывших юниорок, то стрелковая составляющая у них не настолько плоха, поэтому здесь как таковых особо проблем нет. Все работают в одном ключе, все работают на свой максимальный результат.

– Наверное, и специалисты, и болельщики, говоря об Анне Грухвиной, будут во многом ориентироваться на результат, показанный в прошлом году Наталией Шевченко, которая стала трехкратной чемпионкой России. Насколько можно ожидать чего-то подобного? Или не стоит?

– Это в области прогнозов. Конечно, такие вопросы будут болельщиками задаваться, но все покажет время. У нас есть в этом году ряд ключевых соревнований – не только чемпионат России, где в конце сезона Наталия максимально показала себя и раскрылась как биатлонистка.

У Ани Грухвиной это может наступить раньше – во время главного старта сезона, когда в Златоусте (в феврале на Спартакиаде – Sports.ru) будет проходить гонка сильнейших спортсменов России. 

Она может повторить успех такой же, как у Наталии Шевченко. Но если какие-то базовые навыки могут быть не совсем освоены, этого может и не произойти.

Но факт в том, что она спортсмен экстра-класса. И в стрелковом компоненте на данном этапе у нее достаточно неплохо получаются отдельные упражнения – в принципе, это радужные перспективы, – отметил Падин.

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