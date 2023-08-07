Дюжева о юниорском Кубке IBU: «Приехав туда, я поняла, во имя чего тренируются многие спортсмены. Сейчас живу тем, чтобы снова попасть на международные старты»

Теги сборная России жен юниорский Кубок IBU Кира Дюжева Биатлон

Биатлонистка Кира Дюжева рассказала о желании снова выступить на международных стартах.

– Когда стало ясно, что с биатлоном у тебя все серьезно?

– Это моя любимая история, я обожаю этот момент в жизни, который со мной произошел.

Все случилось, когда меня взяли за счет региона, в юниорскую сборную. Вместе с командой я прошла подготовительный период, а потом меня взяли на юниорский Кубок IBU. Тогда я не понимала, за какие заслуги меня берут, мне казалось, что не за что брать, потому что стрельба очень плохая. Я боялась подвести команду.

Но, приехав туда, я поняла, во имя чего тренируются многие спортсмены. Там такая атмосфера! Хоть и не было некоторых команд, по-моему, Норвегии и Франции, болельщиков, кстати, тоже не было. Тем не менее я поняла, во имя чего хочу тренироваться, что хочу еще раз попасть туда.

После этого я приехала в Чайковский, и у меня не вышло отобраться на юниорский чемпионат мира. Я тогда очень разозлилась на себя за то, что снова не справилась со стрельбой. Но взяв себя в руки, начала серьезнее относиться ко всем пунктам своей жизни. После этого у меня получилось показать хороший результат, стрельба стала лучше.

Сейчас живу тем, чтобы снова попасть на международные старты и испытать все эти эмоции снова, – сказала Дюжева.

1 комментарий

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Кира Дюжева до сих пор не понимает, за что её берут в сборные.
Почему-то вспомнился анекдот: и только приехав с мальчиками на дачу Кира поняла, почему она не сбрасывалась на шашлыки.
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