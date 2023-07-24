Пихлер о развитии биатлона: «За 30 лет мы добились огромного прогресса. Вопрос в том, куда идти дальше? Мы должны быть открыты для новых идей»

Вольфганг Пихлер поделился мнением о развитии биатлона за последние 30 лет.

«Вся моя жизнь была связана с этим видом спорта. В детстве я занимался теннисом, но затем перешел в лыжные гонки и биатлон. Они стали моей жизнью. Жена обижается на меня, потому что я всегда погружен в спорт.

Швеция, как и многие другие страны в то время, была малой безденежной биатлонной нацией. Казалось, что спорт захватывают крупные страны. Однако на протяжении многих лет мы не раз выступали против тех или иных решений. На тренерских совещаниях часто воевали друг с другом, но в итоге приходили к хорошим результатам... Мы всегда боролись за то, чтобы сделать спорт лучше.

Я был и остаюсь человеком, который сражается за то, во что верит. Причем борьба никогда не носила личный характер, она всегда шла на благо спорта. В итоге за 30 лет мы добились огромного прогресса.

Биатлону повезло, что удалось заключить телевизионные контракты. Все гонки транслируются, и это помогло привлечь в спорт призовые деньги и внедрить такие новые виды гонок, как масс-старт и смешанные эстафеты. Биатлон – единственный вид спорта, в котором тренеры оказали влияние на его развитие.

Все началось с трех традиционных арен – Оберхофа, Рупольдинга и Антхольца. Они задали высокую планку, заложили основы для грандиозных мероприятий и системы, которую потом переняли другие. Проложенным путем пошли, например, Нове-Место и Анси. Сейчас Анси работает просто блестяще, развивается Ленцерхайде, все лучше проявляют себя Хохфильцен, Контиолахти и Эстерсунд, и все от этого только выиграли.

У нас за плечами успешный путь. Вопрос в том, куда идти дальше? Мы должны быть открыты для новых идей. Это всегда было одной из наших сильных сторон», – рассказал бывший тренер женской сборной России по биатлону.