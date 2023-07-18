Дарья Виролайнен тренируется на Семинском перевале за свой счет

Теги сборная России жен Дарья Виролайнен Леонид Мякишев Биатлон

Биатлонистка Дарья Виролайнен тренируется на Семинском перевале за свой счет.

Как сообщает «Матч ТВ», спортсменка проводит сбор на Алтае за свой счет и никакой регион не представляет.

Виролайнен тренируется под руководством Леонида Мякишева.

В прошлом сезоне 34‑летняя биатлонистка дважды выступила на соревнованиях в Финляндии, где проживает последние шесть лет.

Говорят, дочь Анфисы Резцовой переходит в сборную Финляндии – ее уже называют предательницей. Сейчас она все объяснит

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий