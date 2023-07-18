Биатлонистка Дарья Виролайнен тренируется на Семинском перевале за свой счет.

Как сообщает «Матч ТВ», спортсменка проводит сбор на Алтае за свой счет и никакой регион не представляет.

тренируется под руководством Леонида Мякишева.

В прошлом сезоне 34‑летняя биатлонистка дважды выступила на соревнованиях в Финляндии, где проживает последние шесть лет.

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