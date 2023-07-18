Дарья Виролайнен тренируется на Семинском перевале за свой счет
Биатлонистка Дарья Виролайнен тренируется на Семинском перевале за свой счет.
Как сообщает «Матч ТВ», спортсменка проводит сбор на Алтае за свой счет и никакой регион не представляет.
Виролайнен тренируется под руководством Леонида Мякишева.
В прошлом сезоне 34‑летняя биатлонистка дважды выступила на соревнованиях в Финляндии, где проживает последние шесть лет.
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