Антон Бабиков: «Молодые наступают на пятки? Меня это никогда не волновало, я рад здоровой конкуренции и дополнительной мотивации»

Антон Бабиков заявил, что рад конкуренции с молодыми спортсменами.

Биатлонист опубликовал фото с беговой тренировки.

«Молодые наступают на пятки? Меня это почему-то никогда не волновало, я рад здоровой конкуренции и дополнительной мотивации.

Да и возраст – понятие относительное. Мне вот 50, судя по морщинам...» – написал чемпион мира 2017 года.

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Антона Бабикова, где биатлон – не главное