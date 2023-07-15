Антон Бабиков: «Молодые наступают на пятки? Меня это никогда не волновало, я рад здоровой конкуренции и дополнительной мотивации»

Теги сборная России Антон Бабиков Биатлон

Антон Бабиков заявил, что рад конкуренции с молодыми спортсменами.

Биатлонист опубликовал фото с беговой тренировки. 

«Молодые наступают на пятки? Меня это почему-то никогда не волновало, я рад здоровой конкуренции и дополнительной мотивации.

Да и возраст – понятие относительное. Мне вот 50, судя по морщинам...» – написал чемпион мира 2017 года. 

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Антона Бабикова, где биатлон – не главное

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1 комментарий

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Olga.t
Антон красавчик, в прекрасной физической форме.
Ждём в сезоне!
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