Антон Бабиков: «Логинов пока не хочет в кадр попадать. Может, уговорю его когда-нибудь»

Антон Бабиков объяснил, почему в телеграм-канале интервью берет он, а не Александр Логинов.

В июне Бабиков и Логинов завели телеграм-канал «Союз двух биатлонистов».

– Многие биатлонисты ведут свои каналы, но никто не делает интервью со спортсменами и тренерами. Чья была идея добавить такой формат?

– Честно говоря, не помню. Предположу, что моя. В любом случае мы делаем все вместе с . Ни разу не было обсуждения, стоит или не стоит. Один предложил, а другой сказал: «Давай попробуем».

Мы хотели сделать так, чтобы не сильно много рассуждать и расспрашивать, а в более юмористическом и легком формате. Ни один вопрос не несет большой смысловой нагрузки. Любой даже серьезный ответ можно списать на шутку в нашем интервью.

Мне просто кажется, что много нераскрытых и интересных тем, которые можно обсудить и с тренерами, и со спортсменами.

– Почему Саша снимает, а ты в кадре?

– Просто на первый раз так решили. Но, даже пожалуюсь, он отказывается. Предлагал ему: «Давай по очереди».

Когда ехали из Минска, я писал вопросы для Александра. Он сидел и не знал, что я пишу. Напридумывал для него много очень крутых вопросов, на мой взгляд. Сложно писать вопросы тому, кого плохо знаешь. А про него я знаю все. Знаю, на какие вопросы он может сам с удовольствием ответить.

Говорю: «Все, Сань, написал! Давай сделаем просто в машине, когда на границе в пробку встанем». Но он отказался. Видимо, пока не хочет в кадр попадать. Может, уговорю его когда-нибудь, – сказал .