Поварницын – в блиц-интервью Бабикову: «Сингл-микст с Вирер или со Сливко? Со Сливко»

Александр Поварницын ответил на вопросы блиц-интервью для телеграм-канала Антона Бабикова.

– Шукалович или Пудин?

– Шукалович.

– 0,33 пива или протеиновый коктейль?

– 0,33.

– Фредди Меркьюри или Элтон Джон?

– Я знаком с творчеством обоих, но мне больше нравится Фредди Меркьюри.

– Пирсинг или тату?

– Тату.

– Ты бы хотел себе набить тату?

– Нет. Я вообще против всяких татуировок.

– Ижевск или Тюмень?

– Ижевск.

– Сингл-микст с Вирер или со Сливко?

– Со Сливко.

– Кнут или пряник?

– Пряник.

– Опыт или знания?

– Знания, – сказал Поварницын.