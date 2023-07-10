Поварницын – в блиц-интервью Бабикову: «Сингл-микст с Вирер или со Сливко? Со Сливко»
Александр Поварницын ответил на вопросы блиц-интервью для телеграм-канала Антона Бабикова.
– Шукалович или Пудин?
– Шукалович.
– 0,33 пива или протеиновый коктейль?
– 0,33.
– Фредди Меркьюри или Элтон Джон?
– Я знаком с творчеством обоих, но мне больше нравится Фредди Меркьюри.
– Пирсинг или тату?
– Тату.
– Ты бы хотел себе набить тату?
– Нет. Я вообще против всяких татуировок.
– Ижевск или Тюмень?
– Ижевск.
– Сингл-микст с Вирер или со Сливко?
– Со Сливко.
– Кнут или пряник?
– Пряник.
– Опыт или знания?
– Знания, – сказал Поварницын.
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