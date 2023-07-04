Тихонов о том, выступят ли россияне на Олимпиаде-2024: «После победы в СВО у нас будут отличные перспективы, все дороги будут открыты»

Александр Тихонов ответил на вопрос о том, примут ли россияне участие в Олимпиаде-2024.

«Я сейчас нахожусь в Беларуси – стране, пригодной для жизни. Но я россиянин и настоящий патриот своей страны.

После победы в СВО у нас будут отличные перспективы, для нас все дороги будут открыты», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Почему МОК оттягивает решение по России на Олимпиаде-2024?

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?

«Это показывает недееспособность страны». Париж не готов к Олимпиаде за год до старта