Тихонов о том, выступят ли россияне на Олимпиаде-2024: «После победы в СВО у нас будут отличные перспективы, все дороги будут открыты»
Александр Тихонов ответил на вопрос о том, примут ли россияне участие в Олимпиаде-2024.
«Я сейчас нахожусь в Беларуси – стране, пригодной для жизни. Но я россиянин и настоящий патриот своей страны.
После победы в СВО у нас будут отличные перспективы, для нас все дороги будут открыты», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
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От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких мятежей. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
Вроде за три дня должны были победить, а тут полтора года и все никак.
И ведь не поспоришь. Дед ведь не уточнил - чьей победы.
Хорошо, допустим, всех победили. Дальше два вопроса:
1. А что вообще будет считаться победой? Не общие слова про демилитаризацию, денацификацию, и блаблабла, а конкретные цели, достижение которых будет означать успешное завершение СВО.
2. А с чего после нашей «победы», все дороги вдруг станут открыты? Степень «открытости» дорог, так-то очень сильно зависит от того, что нам будут подавать, как победу, если она случится.
Вопросы, по большому счету, риторические, но от людей, поддерживающих мнение Тихонова, интересно было бы услышать аргументированные ответы.
Ребята, не кипишуйте! Сидите тихо, сейчас такой момент, нужно переждать!
Просто завяжите узелком свои хотелки, не время предъявлять претензии власти. Поверьте, там все знают лучше вас, там люди, управляющие страной уже давно, а не вчерашние школьники. Они понимают, что делают. Наступают на Украине - значит должны наступать, начали внезапно отступать - значит так нужно. Сейчас очень напряженный момент, некоторые много ходовые операции в критически важной стадии! Враги и конкуренты все это уже поняли, и сейчас может рвануть в любом месте, в любой момент.
Необходимо сплотиться и не реагировать на провокации! За вас все сделают те, кто сверху, не беспокойтесь! И вы не узнаете россию, все зацветет!
Главное - потерпеть!
"Мы отстояли Москву, ура!"