Тихонов о том, выступят ли россияне на Олимпиаде-2024: «После победы в СВО у нас будут отличные перспективы, все дороги будут открыты»

Теги Александр Тихонов Париж-2024 Политика Биатлон

Александр Тихонов ответил на вопрос о том, примут ли россияне участие в Олимпиаде-2024.

«Я сейчас нахожусь в Беларуси – стране, пригодной для жизни. Но я россиянин и настоящий патриот своей страны.

После победы в СВО у нас будут отличные перспективы, для нас все дороги будут открыты», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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70 комментариев

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учись упорно
Закусывать надо!
+69
-4
+65
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Илья Савчук
а вот и третий собутыльник Димона и Ромки
+59
-1
+58
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fbd
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Украине , победят в СВО. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.

От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких мятежей. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
+60
-14
+46
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Anneta28
А есть какие-то предпосылки для этой "победы"?
Вроде за три дня должны были победить, а тут полтора года и все никак.
+45
-7
+38
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Vitalijus Bilevicius
растаял у деда снег под лыжами, однако, совсем...
+36
-3
+33
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Oleg
Ответ Anneta28
А есть какие-то предпосылки для этой "победы"? Вроде за три дня должны были победить, а тут полтора года и все никак.
Тут РФ бы от распада удержалась, а уж про победу в СВО даже и говорить нечего)
+35
-5
+30
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Сергей Орлов
Ответ fbd
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Украине , победят в СВО. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть. От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких мятежей. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
Толсто.
+30
-3
+27
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maks44
Эти деды проводят СВО за свое заскорузлое совковое мировоззрение против цивилизации и здравого смысла, против настоящего и будущего, против нас, наших детей и внуков. Но победы им не видать.
+31
-5
+26
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Рус Киссенжер
Ответ Anneta28
А есть какие-то предпосылки для этой "победы"? Вроде за три дня должны были победить, а тут полтора года и все никак.
не никак,а назад.
+19
-3
+16
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MTZ_2022
Настоящий патриот, но в России не живу..
+18
-3
+15
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jacob lekheto
Ответ fbd
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Украине , победят в СВО. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть. От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких мятежей. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
великий Гарант уже 23 года про это рассказывает. так что верить смысла нет
+14
-2
+12
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BearS
>После победы в СВО у нас будут отличные перспективы
И ведь не поспоришь. Дед ведь не уточнил - чьей победы.
+13
-2
+11
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Вечно в бане
Даже если отставить в сторону обсуждение возможности победы, что получается?
Хорошо, допустим, всех победили. Дальше два вопроса:
1. А что вообще будет считаться победой? Не общие слова про демилитаризацию, денацификацию, и блаблабла, а конкретные цели, достижение которых будет означать успешное завершение СВО.
2. А с чего после нашей «победы», все дороги вдруг станут открыты? Степень «открытости» дорог, так-то очень сильно зависит от того, что нам будут подавать, как победу, если она случится.

Вопросы, по большому счету, риторические, но от людей, поддерживающих мнение Тихонова, интересно было бы услышать аргументированные ответы.
+10
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Демедрол
"я живу в стране ПРИГОДНОЙ для жизни....но я патриот " )))))) вот такая риторика всегда умиляла... все бл...патриоты , но живут в других странах
+11
-2
+9
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Геннадий Тимченко
а чем ты, Александр Тихонов, приближаешь победу СВО❓ и как вообще может быть победа в СВО - по правилам русского языка возможно только окончание (завершение)❓🤔
+8
0
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sergei0300
Интересно как эта победа будет выглядеть
+8
0
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BillShen
В СВО нельзя победить или проиграть. СВО можно только закончить, выполнив все цели. А цели не разглашаются. Поэтому под шумок их можно переписать и подправить (в связи с изменившимися геополитическими реалиями).
+9
-1
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Tomas Nepotrebko
Ответ Сергей Орлов
Толсто.
+++

Ребята, не кипишуйте! Сидите тихо, сейчас такой момент, нужно переждать!
Просто завяжите узелком свои хотелки, не время предъявлять претензии власти. Поверьте, там все знают лучше вас, там люди, управляющие страной уже давно, а не вчерашние школьники. Они понимают, что делают. Наступают на Украине - значит должны наступать, начали внезапно отступать - значит так нужно. Сейчас очень напряженный момент, некоторые много ходовые операции в критически важной стадии! Враги и конкуренты все это уже поняли, и сейчас может рвануть в любом месте, в любой момент.
Необходимо сплотиться и не реагировать на провокации! За вас все сделают те, кто сверху, не беспокойтесь! И вы не узнаете россию, все зацветет!
Главное - потерпеть!
+12
-4
+8
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Харламов Никита
Ответ sergei0300
Интересно как эта победа будет выглядеть
как объявят так и будет 😜
+7
0
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Oleg
Ответ D-eisler@yandex.ru
ну про 3 дня это американские военные говорили). А по факту до киева дошли за 1 день.
Про три дня говорила Симоньян, а она без команды от ВВП даже пискнуть не смеет)
+7
-1
+6
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Madcomposer
Сначала бы разобраться, что есть "победа", а то даже сам великий вождь, по-моему, этого не понимает.
+6
0
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Ivan Balashov
Ответ sergei0300
Интересно как эта победа будет выглядеть
Так же, как и в последние выходные июня.

"Мы отстояли Москву, ура!"
+5
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Вечно в бане
Ответ jacob lekheto
великий Гарант уже 23 года про это рассказывает. так что верить смысла нет
Ну так это же паста, древняя, почти как сам Гарант.
+5
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Андрей Романов
Ответ Anneta28
А есть какие-то предпосылки для этой "победы"? Вроде за три дня должны были победить, а тут полтора года и все никак.
Возможно...В следующей жизни...Когда я стану кошкой...
+3
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Александр Зубаков
Ответ MTZ_2022
Настоящий патриот, но в России не живу..
Да, он же патриот а не идиот
+4
-1
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