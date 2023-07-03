Тихонов о новой книге Родченкова: «Ему же надо на что-то жить и за что-то получать деньги. Не надо связывать это с попыткой давления на МОК»

Александр Тихонов высказался о новой книге Григория Родченкова.

Ранее бывший глава Московской антидопинговой лаборатории анонсировал новую книгу о допинге в России. Первая книга Родченкова вышла в 2020 году.

«Ему же надо на что-то жить, он же должен что-то творить и за что-то получать деньги. Не больше и не меньше.

И не надо связывать это с какой-то попыткой давления на МОК (в вопросе допуска россиян)», – заявил Тихонов.