Генеральный секретарь ВФГБК: «Если обстановка, связанная с СВО, изменится, россияне смогут принять участие в квалификационном турнире перед Олимпиадой»

Теги гребля на байдарках и каноэ ВФГБК сборная России сборная России жен Париж-2024 Матч ТВ ICF Гребля

Венгрия готова принять российских гребцов на европейском квалификационном турнире в 2024 году.

Об этом сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

Ранее стало известно, что россияне не получат приглашений на чемпионат мира в Германии. В качестве причины организаторы указывают то, что не могут обеспечить безопасность.

«В этом году организаторы отказали нам в допуске на все международные соревнования по олимпийским дисциплинам, включая чемпионат мира в Германии, который является отборочным на Олимпиаду в Париже.

При этом у нас остаются шансы квалифицироваться на Олимпийские игры. Будет европейский отборочный турнир в 2024 году.

По правилам, наши спортсмены не имеют права участвовать в этом доборе, если не выступают на чемпионате мира. Но мы же можем выступать теперь как нейтральные атлеты.

В ICF нам сказали, что, если обстановка, связанная с СВО, изменится, для российских спортсменов сделают исключение, и мы сможем принять участие в последнем квалификационном турнире.

Эти соревнования пройдут в Венгрии, организаторы уже подтвердили, что готовы принять нас», — сказала Исхакова.

Европейская квалификация пройдет 8–9 мая 2024 года в венгерском Сегеде.

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1 комментарий

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Рус Киссенжер
как она должна изменится?
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