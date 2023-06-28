«Пьер де Кубертен и его соратники в гробу сейчас перевернулись бы». Мамиашвили о санкциях МОК против россиян и белорусов

Теги МОК Олимпийская сборная России Михаил Мамиашвили ФСБР Политика Пьер де Кубертен дискриминация Борьба

Михаил Мамиашвили заявил, что Пьер де Кубертен «переворачивается в гробу» от решений МОК.

В частности, Мамиашвили высказался о санкциях Международного олимпийского комитета (МОК), введенных против российских и белорусских спортсменов.

«Я думаю, что те романтики, которые создавали современное олимпийское движение, Пьер де Кубертен и его соратники, в гробу сейчас перевернулись бы.

Ведь они создавали чистую площадку, где не будет дискриминации ни по цвету кожи, ни по вероисповеданию. Где будет присутствовать только одно – желание спортсменов побеждать в честной борьбе.

У меня, как у любого нормального человека, все это вызывает самое негативное мнение по этим решениям. Ни в одной хартии, ни в одном уставе ни одной спортивной федерации не прописано лишение [национального] флага.

Это беспрецедентное политическое давление. Я с полной ответственностью заявляю – подавляющего меньшинства. И если быть объективным, в той ситуации, в которой сейчас находится МОК, в какой-то степени они понимают, что вынуждены подчиниться этому меньшинству. Но, с другой стороны, это ведет к развалу олимпийского движения», – заявил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

1 комментарий

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Рус Киссенжер
а что, российских спортсменов не пускают на международные соревнования по цвету кожи? или по вероисповеданию? что он лепит? это называется - включить дурака.
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