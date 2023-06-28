«Устанавливать рекорды мира нам точно никто не может запретить. И двигаться нужно именно в этом направлении». Попов о санкциях против российских пловцов

Александр Попов заявил, что санкции против российских спортсменов не поддаются логике.

– С высоты собственного опыта что бы вы посоветовали тем, кто сейчас лишен возможности выступать на международных турнирах? Как удержать мотивацию, не опустить руки?

– У нас в плавании это, наверное, чуть проще, нежели в прыжках в воду, поскольку есть возможность устанавливать рекорды мира. Этого нам точно никто не может запретить. И двигаться, я считаю, пока нет никакой реальной альтернативы, нужно именно в этом направлении.

– Вся спортивная публика тем не менее сейчас фактически разделилась на два лагеря: одни считают, что надо стараться попасть на Олимпиаду в Париж на любых условиях и в любом статусе, другие полагают, что это неприемлемый вариант. Какой точки зрения придерживаетесь вы?

– Лично мне кажется, что давно пришло время вспомнить о такой вещи, как самоуважение. И надо прекратить попытки угодить всем сразу. Та ситуация, в которой мы находились в 2016-м на Играх в Рио-де-Жанейро, в 2018-м в Пхенчхане и в 2021-м в Токио, где российская команда выступала под нейтральным флагом, была следствием решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

То есть, иначе говоря, наказанием за определенные ошибки – карой неприятной, но заслуженной. То, что происходит сейчас, никакой логике не поддается в принципе. Со стороны МОК (Международного олимпийского комитета) это вроде бы всего лишь рекомендация, но ей следуют все спортивные мировые организации, не скрывая того, что действуют по чисто политическим мотивам. Ну и при чем здесь спорт и спортсмены? – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию.

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