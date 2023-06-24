Жаклен о назначении Симона Фуркада: «Новый тренер – вызов для каждого, как и в любой работе. Это по новой мотивирует всех»

Французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал о своей подготовке к сезону.

Сегодня спортсмен занял 53-е место в трейл-марафоне Монблан, маршрут которого проходит по долине Шамони.

– В пятницу вы завершили первый тренировочный сбор с французской командой по биатлону. Как вы подходите к этому сезону с учетом досрочного завершения в феврале 2023-го?

– Я в порядке. Расскажу об этом подробнее, если решу, что настало время. Но я возобновил тренировки, все идет хорошо.

– Что вы думаете о переменах в тренерском штабе и назначении Симона Фуркада в мужскую сборную Франции?

– Тренерские перестановки неизбежно ведут к небольшим изменениям, будь то стрельба или физика. Но наш вид спорта остается прежним и его основы тоже.

Новый тренер – это вызов для каждого, как и в любой работе. Когда вы меняете менеджеров, это по новой мотивирует всех сотрудников. Мне кажется, что так же и в нашей команде.

– Что ждет вас в ближайшие недели?

– Продолжаю тренироваться, сейчас у меня трехнедельный цикл. А через две недели я собираюсь участвовать в L’Étape du Tour (ежегодная гонка по маршруту одного из этапов «Тур де Франс», которая проводится для любителей многодневки – Sports.ru).

Я уже выступал там в прошлом году, но сейчас планирую подойти к этому чуть спокойнее, стремясь главным образом получить удовольствие, – рассказал четырехкратный чемпион мира по биатлону Эмильен Жаклен.