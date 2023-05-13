Симон Фуркад: «Жаклен может быть очень силен, но с трудом решает проблемы. Это нужно принять, ведь не все могут быть такими, как Мартен Фуркад»
Тренер сборной Франции Симон Фуркад рассказал о состоянии биатлониста Эмильена Жаклена.
В феврале Жаклен объявлял о досрочном завершении сезона из-за усталости.
«У него получилось найти время на отдых. Он с большим желанием возвращается к началу подготовки, в отличие от других спортсменов. Некоторые еще восстанавливаются, не возобновив серьезных тренировок.
Эмильен начал организованную подготовку с 1 мая. Это скорее хорошо, хоть он и совмещает тренировки с отдыхом», – сказал Фуркад.
«В определенные дни он может быть очень силен, но впоследствии с трудом решает проблемы. Это нужно принять, ведь не все могут быть такими, как Мартен Фуркад, и постоянно работать в таком темпе», – добавил он.
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