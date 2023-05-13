Симон Фуркад: «Жаклен может быть очень силен, но с трудом решает проблемы. Это нужно принять, ведь не все могут быть такими, как Мартен Фуркад»

Теги Симон Фуркад сборная Франции Мартен Фуркад Эмильен Жаклен Биатлон

Тренер сборной Франции Симон Фуркад рассказал о состоянии биатлониста Эмильена Жаклена.

В феврале Жаклен объявлял о досрочном завершении сезона из-за усталости.

«У него получилось найти время на отдых. Он с большим желанием возвращается к началу подготовки, в отличие от других спортсменов. Некоторые еще восстанавливаются, не возобновив серьезных тренировок.

Эмильен начал организованную подготовку с 1 мая. Это скорее хорошо, хоть он и совмещает тренировки с отдыхом», – сказал Фуркад.

«В определенные дни он может быть очень силен, но впоследствии с трудом решает проблемы. Это нужно принять, ведь не все могут быть такими, как Мартен Фуркад, и постоянно работать в таком темпе», – добавил он.

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