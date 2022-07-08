Жаклен, Гигонна, Фабьен Клод, Виттоз и Сабликова проедут по маршруту 12-го этапа «Тур де Франс» с тремя вершинами высшей категории

Французские биатлонисты , и , а также тренер сборной Венсан Виттоз проедут по маршруту 12-го этапа веломногодневки «Тур де Франс».

Они примут участие в L’Étape du Tour – ежегодной гонке по маршруту одного из этапов «Тура», которая проводится для любителей во время многодневки.

В этом году соревнование пройдет 10 июля по маршруту королевского этапа (сам этап состоится 14 июля). Гонщики-любители преодолеют 167 км с набором высоты почти 4700 м. На маршруте Бриансон – Альп-д’Юэз три вершины высшей категории: Коль дю Галибье (2642 м), Коль де ла Круа де Фер (2067) и финишная гора Альп-д’Юэз (1850).

«Велоспорт – это часть меня. Я родился 11 июля, и меня всегда восхищал «Тур де Франс». До 15 лет я занимался велоспортом, а потом выбрал биатлон, но до сих пор получаю огромное удовольствие от езды на велосипеде.

Я очень рад поучаствовать в гонке в этом году. На тренировках я проехал немного – всего 1800 км, но рассчитываю на свои физические данные», – сказал Жаклен, который и предложил биатлонистом проехать гонку.

Помимо биатлонистов, на старт любительского заезда выйдет трехкратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Мартина Сабликова.