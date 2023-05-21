Жаклен и Гигонна пропустят первый сбор французской команды перед новым сезоном

Биатлонисты Эмильен Жаклен и Антонин Гигонна пропустят первый сбор французской команды.

Об этом сообщил тренер Симон Фуркад.

«Даты проведения сбора (во французском Коль Байар с 29 мая по 2 июня – Sports.ru) были объявлены позже из-за перестановок в команде.

Но в последние несколько лет мой брат (Мартен Фуркад) вместе с друзьями организовывал велопоездки. Они (Жаклен и Гигонна – Sports.ru) уже бывали с ним в Италии и Каталонии, а теперь собираются в Хорватию.

Поскольку это тоже спортивная подготовка, во время которой они будут проезжать от 90 до 120 км в день, им было дано разрешение.

Сейчас мы находимся в начале подготовки, и нам удалось встретиться со всеми биатлонистами, чтобы обсудить основные моменты в их планах. Нет никаких опасений на этот счет», – сказал Симон Фуркад.