Жаклен и Гигонна пропустят первый сбор французской команды перед новым сезоном

Теги Симон Фуркад сборная Франции Мартен Фуркад Антонин Гигонна Эмильен Жаклен Биатлон

Биатлонисты Эмильен Жаклен и Антонин Гигонна пропустят первый сбор французской команды.

Об этом сообщил тренер Симон Фуркад.

«Даты проведения сбора (во французском Коль Байар с 29 мая по 2 июня – Sports.ru) были объявлены позже из-за перестановок в команде.

Но в последние несколько лет мой брат (Мартен Фуркад) вместе с друзьями организовывал велопоездки. Они (Жаклен и Гигонна – Sports.ru) уже бывали с ним в Италии и Каталонии, а теперь собираются в Хорватию.

Поскольку это тоже спортивная подготовка, во время которой они будут проезжать от 90 до 120 км в день, им было дано разрешение.

Сейчас мы находимся в начале подготовки, и нам удалось встретиться со всеми биатлонистами, чтобы обсудить основные моменты в их планах. Нет никаких опасений на этот счет», – сказал Симон Фуркад.

2 комментария

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Mari_Lor
Правильно Симон отдай этих на попечение Мартена, пусть помогает.
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Анатолий К
Наверное, это было бы интересно, но не сейчас.
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