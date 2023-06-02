Биатлонист Эйвинд Спораланн, пропавший в Норвегии в марте, предположительно найден мертвым.

Полиция в четверг обнаружила труп в районе Балбергкампен в Лиллехаммере.

«До вскрытия мы не можем с уверенностью сказать, что это Эйвинд Спораланн, но у нас есть все основания полагать, что это он.

Для родственников и полиции было важно найти его, чтобы получить ответы на вопросы о том, что могло произойти», – сказала начальник отдела расследований в полицейском участке Лиллехаммера Рагнхильд Оурен.

22-летний спортсмен исчез 19 марта. Он является серебряным призером юниорского чемпионата Норвегии 2021 года.

Норвежский биатлонист Эйвинд Спораланн бесследно пропал в Лиллехаммере