Биатлонист Эйвинд Спораланн, пропавший в Норвегии в марте, предположительно найден мертвым

Теги сборная Норвегии происшествия Эйвинд Спораланн Биатлон

Биатлонист Эйвинд Спораланн, пропавший в Норвегии в марте, предположительно найден мертвым.

Полиция в четверг обнаружила труп в районе Балбергкампен в Лиллехаммере.

«До вскрытия мы не можем с уверенностью сказать, что это Эйвинд Спораланн, но у нас есть все основания полагать, что это он.

Для родственников и полиции было важно найти его, чтобы получить ответы на вопросы о том, что могло произойти», – сказала начальник отдела расследований в полицейском участке Лиллехаммера Рагнхильд Оурен.

22-летний спортсмен исчез 19 марта. Он является серебряным призером юниорского чемпионата Норвегии 2021 года.

Норвежский биатлонист Эйвинд Спораланн бесследно пропал в Лиллехаммере

1 комментарий

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#nikon
22 года всего....Что-то медики вовремя не заметили.
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