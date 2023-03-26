Норвежский биатлонист Эйвинд Спораланн бесследно пропал в Лиллехаммере.

Как сообщает Dagbladet, 22-летний спортсмен исчез 19 марта – незадолго до старта чемпионата Норвегии, который сейчас проходит в Алте.

Поисками биатлониста занимаются полиция, силы гражданской обороны, организация «Красный крест» и волонтеры.

Отмечается, что в районе Бальбергкампен был обнаружен автомобиль спортсмена. Поиски продолжаются как в городской местности, так и за ее пределами.

Спораланд – серебряный призер юниорского чемпионата Норвегии 2021 года.