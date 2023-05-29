Юрий Каминский: «У Латыпова обострилась застарелая травма, хорошие специалисты это увидели. Появился дисбаланс в отталкивании»

Тренер сборной России Юрий Каминский рассказал о цели на сезон Эдуарда Латыпова.

«У него сейчас обострилась застарелая травма, хорошие специалисты это увидели. Появился дисбаланс в отталкивании.

На сегодня основная задача — залечить эту травму, она хроническая, ей много лет, как оказалось. Нужно справиться вот с этими проблемами со связками и потом уже работать дальше.

Все-таки рассчитываем, что на Олимпийские игры мы можем попасть. Должна быть какая-то цель у спортсменов. На сегодня мы установили эту цель — Олимпиада», – сказал .