Юрий Каминский: «С Йоханнесом Бо сейчас невозможно соревноваться, но в отдельных гонках можно было бороться – по скорости в состоянии Серохвостов и Латыпов»

Юрий Каминский считает, что Эдуард Латыпов мог бы бороться с Йоханнесом Бо.

– Смотрели чемпионат мира? Смог бы Латыпов конкурировать с ?

– Смотрел, но не все гонки. Я считаю, что спринтерская гонка в Чайковском была очень хорошая. Трудно сказать, смог бы он не проиграть Бо, но однозначно он бы ему много не проиграл – 10-20 секунд, а не минуту, как проигрывали на Кубке мира.

Это психология, у Бо сейчас комфортная ситуация. Но и Латыпов в конце сезона немного расслабился, когда понял, что уже выиграл общий зачот в Кубке Содружества. При очень не хорошем ходе по разным причинам Эдуард все равно выигрывал. Он стал более уверенно себя чувствовать и благодаря этому побеждал, но не всегда, опять же.

У нас конкуренция ничуть не хуже на среднем уровне, чем у норвежцев. Может, даже где-то выше. Безусловно, есть Бо, с ним сейчас невозможно соревноваться, но в отдельных гонках можно было бороться – по скорости сейчас в состоянии и Латыпов.

– У Бо комфортная ситуация из-за того, что не было Латыпова и других российских спортсменов?

– Он чувствовал преимущество в скорости и выигрывал ходом от 40 секунд до минуты. Я думаю, что в лучших стартах Латыпова он бы столько не выиграл – отсюда пришло бы понимание, что любой промах может оказаться проигрышным. Главное последний рубеж четко отработать, мы это понимали.

Когда ситуация такая напряженная, это влияет на спортсменов, с этим надо справиться, но не всегда удается, – сказал .