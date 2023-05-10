Сергей Устюгов о переходе в биатлон: «Это все шутки. Пострелять, конечно, хочется, но надо на лыжах бегать»
Сергей Устюгов заявил, что не будет переходить в биатлон.
Сегодня олимпийский чемпион по лыжным гонкам выложил в соцсетях опрос, где поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему сменить вид спорта.
«Да не, какой биатлон? Это все шутки. Это так... забавы ради. Пострелять, конечно, хочется, но надо на лыжах бегать», – объяснил Устюгов в сторис.
«А может, в биатлон?» Сергей Устюгов опубликовал опрос в соцсетях
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