Сергей Устюгов о переходе в биатлон: «Это все шутки. Пострелять, конечно, хочется, но надо на лыжах бегать»

Сергей Устюгов заявил, что не будет переходить в биатлон.

Сегодня олимпийский чемпион по лыжным гонкам выложил в соцсетях опрос, где поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему сменить вид спорта.

«Да не, какой биатлон? Это все шутки. Это так... забавы ради. Пострелять, конечно, хочется, но надо на лыжах бегать», – объяснил Устюгов в сторис.

«А может, в биатлон?» Сергей Устюгов опубликовал опрос в соцсетях