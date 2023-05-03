Майя Якунина: «Устюгов является, мне кажется, легендой лыжного спорта, он войдет в историю на века. Он не звездный, а классный и просто добрый человек»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Сергей Устюгов Майя Якунина Лыжи

Лыжница Майя Якунина назвала олимпийского чемпиона Сергея Устюгова легендой спорта.

«Устюгов является, мне кажется, легендой лыжного спорта, он войдет в историю на века. Он очень сильный спортсмен.

Вот чем мне нравится Сергей, так тем, что он очень простой и добрый. К нему любой человек может подойти, и он ему спокойно на все вопросы ответит.

То есть он не звездный, а классный и просто добрый человек», – сказала 24-летняя спортсменка.

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