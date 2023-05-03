Майя Якунина: «Устюгов является, мне кажется, легендой лыжного спорта, он войдет в историю на века. Он не звездный, а классный и просто добрый человек»

Лыжница Майя Якунина назвала олимпийского чемпиона Сергея Устюгова легендой спорта.

«Устюгов является, мне кажется, легендой лыжного спорта, он войдет в историю на века. Он очень сильный спортсмен.

Вот чем мне нравится Сергей, так тем, что он очень простой и добрый. К нему любой человек может подойти, и он ему спокойно на все вопросы ответит.

То есть он не звездный, а классный и просто добрый человек», – сказала 24-летняя спортсменка.

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