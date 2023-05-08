МЧС Тюменской области о лесном пожаре возле «Жемчужины Сибири»: «Возгорание локализовано, идет тушение пожара»
Лесной пожар в Тюменской области возле села Мичурино локализован, сообщили в МЧС.
Неподалеку расположен спорткомплекс «Жемчужина Сибири», где проходят соревнования по биатлону и лыжным гонкам.
Ранее биатлонистка Виктория Сливко написала в соцсети, что огонь подступает к поселку и необходима помощь.
«В настоящее время возгорание локализовано, создана просека, вырублен лес, чтобы не дать огню распространиться дальше. Идет тушение пожара», – заявили в управлении МЧС по Тюменской области.
«Огонь подходит к Мичурино, нужна помощь». Сливко рассказала о пожаре в Тюменской области недалеко от «Жемчужины Сибири»
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