МЧС Тюменской области о лесном пожаре возле «Жемчужины Сибири»: «Возгорание локализовано, идет тушение пожара»

Теги сборная России жен происшествия стадион Жемчужина Сибири (Тюмень) Виктория Сливко Биатлон

Лесной пожар в Тюменской области возле села Мичурино локализован, сообщили в МЧС.

Неподалеку расположен спорткомплекс «Жемчужина Сибири», где проходят соревнования по биатлону и лыжным гонкам. 

Ранее биатлонистка Виктория Сливко написала в соцсети, что огонь подступает к поселку и необходима помощь. 

«В настоящее время возгорание локализовано, создана просека, вырублен лес, чтобы не дать огню распространиться дальше. Идет тушение пожара», – заявили в управлении МЧС по Тюменской области.

«Огонь подходит к Мичурино, нужна помощь». Сливко рассказала о пожаре в Тюменской области недалеко от «Жемчужины Сибири»

3 комментария

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tull
Ситуация с пожарами плачевная. Живу в этом регионе почти 40 лет и не помню даже близко таких пожаров, даже 10% от нынешней ситуации. Причем погода обычная, как всегда в это время, прохладно, сухо и ветренно. Каких-то особых предпосылок нет. Кто-то занялся поджогами. Интересно кто эти люди?
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Любовь Гончарова
Ответ tull
Ситуация с пожарами плачевная. Живу в этом регионе почти 40 лет и не помню даже близко таких пожаров, даже 10% от нынешней ситуации. Причем погода обычная, как всегда в это время, прохладно, сухо и ветренно. Каких-то особых предпосылок нет. Кто-то занялся поджогами. Интересно кто эти люди?
Нам внушают , что враги вокруг нас . а в реальности они внутри . Ведь все разворовали . разрушили и уничтожили не гей европейцы и нацики , а чиновники и депутатишки , орущие и призывающие на кого то нападать . кого то уничтожать .
+6
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