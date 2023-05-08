«Огонь подходит к Мичурино, нужна помощь». Сливко рассказала о пожаре в Тюменской области недалеко от «Жемчужины Сибири»

Теги сборная России жен происшествия стадион Жемчужина Сибири (Тюмень) Виктория Сливко Биатлон

Биатлонистка Виктория Сливко рассказала о пожарах в Тюменской области.

«Огонь подходит к Мичурино, Тюменская область, нужна помощь! Репост, пожалуйста», – написала спортсменка. 

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, за прошедшие сутки там возникло 8 новых лесных пожаров. 

Неподалеку от села Мичурино находится центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», где проходят соревнования по лыжным гонкам и биатлону. 

10 комментариев

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YOKODZUMA
Некогда отвлекаться на всякую ерунду. Надо освоодить ещё три метра бахмута в этом году. Без бахмута развалитсч Россия как будто и не было её.
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Fullhouse
Нашей власти больше по душе убивать людей в чужой стране, нежели тушить пожары в своей
+9
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Ruslan Gubaidullin
Кабаеву не до этого. Завтра на солдатиков смотреть и думать только о Украине.
+6
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Александр Чарлин
Стабильность
+2
-2
0
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Александр Чарлин
Прошу отнестись с пониманием
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