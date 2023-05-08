«Огонь подходит к Мичурино, нужна помощь». Сливко рассказала о пожаре в Тюменской области недалеко от «Жемчужины Сибири»

Биатлонистка Виктория Сливко рассказала о пожарах в Тюменской области.

«Огонь подходит к Мичурино, Тюменская область, нужна помощь! Репост, пожалуйста», – написала спортсменка.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, за прошедшие сутки там возникло 8 новых лесных пожаров.

Неподалеку от села Мичурино находится центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», где проходят соревнования по лыжным гонкам и биатлону.