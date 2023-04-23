Франциска Пройс: «Перерыв дал эффект, на который я надеялась. С нетерпением жду возвращения к спортивной жизни со всеми ее сложностями»
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала о восстановлении после проблем со здоровьем.
В январе спортсменка объявила о досрочном завершении сезона.
«Последние несколько месяцев были совершенно новой ситуацией. Без расписания тренировок, без регламентированного распорядка дня и без соревнований. Я просто слушала свое тело. Позволяла себе чувствовать себя уставшей. Много времени проводила с семьей и друзьями. Спорт без каких-либо мыслей о достижениях, без каких-либо требований.
Это было очень приятное время, которое действительно позволило мне восстановиться! К счастью, перерыв дал эффект, на который я надеялась. Физические силы были восстановлены, энергия и страсть к спорту вернулись.
Сейчас я с нетерпением жду возвращения к спортивной жизни со всеми ее сложностями. Кроме того, я смогла узнать кое-что новое о теле. Подробнее об этом в ближайшие несколько недель», – написала Пройс.
https://www.youtube.com/watch?v=Dzv_Be2SQSE