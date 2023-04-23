Франциска Пройс: «Перерыв дал эффект, на который я надеялась. С нетерпением жду возвращения к спортивной жизни со всеми ее сложностями»

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала о восстановлении после проблем со здоровьем.

В январе спортсменка объявила о досрочном завершении сезона.

«Последние несколько месяцев были совершенно новой ситуацией. Без расписания тренировок, без регламентированного распорядка дня и без соревнований. Я просто слушала свое тело. Позволяла себе чувствовать себя уставшей. Много времени проводила с семьей и друзьями. Спорт без каких-либо мыслей о достижениях, без каких-либо требований.

Это было очень приятное время, которое действительно позволило мне восстановиться! К счастью, перерыв дал эффект, на который я надеялась. Физические силы были восстановлены, энергия и страсть к спорту вернулись.

Сейчас я с нетерпением жду возвращения к спортивной жизни со всеми ее сложностями. Кроме того, я смогла узнать кое-что новое о теле. Подробнее об этом в ближайшие несколько недель», – написала .