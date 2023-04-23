Франциска Пройс: «Перерыв дал эффект, на который я надеялась. С нетерпением жду возвращения к спортивной жизни со всеми ее сложностями»

Теги сборная Германии жен фото Франциска Пройс Биатлон

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала о восстановлении после проблем со здоровьем.

В январе спортсменка объявила о досрочном завершении сезона.

«Последние несколько месяцев были совершенно новой ситуацией. Без расписания тренировок, без регламентированного распорядка дня и без соревнований. Я просто слушала свое тело. Позволяла себе чувствовать себя уставшей. Много времени проводила с семьей и друзьями. Спорт без каких-либо мыслей о достижениях, без каких-либо требований.

Это было очень приятное время, которое действительно позволило мне восстановиться! К счастью, перерыв дал эффект, на который я надеялась. Физические силы были восстановлены, энергия и страсть к спорту вернулись.

Сейчас я с нетерпением жду возвращения к спортивной жизни со всеми ее сложностями. Кроме того, я смогла узнать кое-что новое о теле. Подробнее об этом в ближайшие несколько недель», – написала Пройс.

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8 комментариев

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Cube Litening C:68X
Ну всё, следующий сезон будет разрывать,на радость Федьке..😁
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Olga.t
Упорная девушка, поживём - увидим, как прошло лечение)
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Cube Litening C:68X
Ответ Аркаимец
Ты про "кое, что новое о теле"? Полагаешь в бун-ке-ре таки да подобрали ей дозу?
😁
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тот еще школьник
Ответ Аркаимец
Ты про "кое, что новое о теле"? Полагаешь в бун-ке-ре таки да подобрали ей дозу?
Ты после очередного коммента про гегемонов.
https://www.youtube.com/watch?v=Dzv_Be2SQSE
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Аркаимец
Ответ Cube Litening C:68X
Вторая будет,что бы не так ярко выглядело..😁
Нихт. Только айн, никаких цвайн. Но орднунг мы с тобой уже нащщупали. Одна тетка ушла, да будет вторая тетка.
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