Брезаз-Буше о возвращении в спорт после рождения дочери: «Я поставила себе цель – Олимпиада в Милане. У меня все еще есть амбиции»

Теги сборная Франции жен Жюстин Брезаз-Буше Биатлон

Жюстин Брезаз-Буше рассказала о мотивации продолжать карьеру после рождения дочери.

– Как только стало известно о вашей беременности, вы сразу объявили, что хотите вернуться к соревнованиям следующей зимой. Не было ли сомнений по этому поводу?

– Ни секунды! Это был наш продуманный с Жюльеном (Буше) проект. С самого начала я поставила себе цель – Олимпиада в Милане. У меня есть мотивация продолжать и все еще есть амбиции. 

Никаких сомнений не было даже после рождения дочери. Я знаю много примеров женщин, которые смогли совмещать жизнь топ-спортсменки и мамы.

Я очень хочу, чтобы дочь разделила со мной эту часть моей карьеры. Это два проекта, которые я хочу связать друг с другом, – сказала олимпийская чемпионка. 

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