Трифанов о том, почему в интернете критикуют Губерниева: «Играет роль зависть. Многим кажется, что они смогли бы не хуже»
Илья Трифанов назвал зависть причиной критики в адрес Дмитрия Губерниева в интернете
– Губерниев – лучший спортивный ведущий страны?
– 100%.
– В чем его сила?
– Огромная эрудиция, начитанность и насмотренность. Масштабы его жесткого диска, умение быстро достать оттуда нужную инфу и способность к анализу – поражают. И еще – он моментально принимает решения, реагирует.
– Как-то на ЧМ по водным видам в Казани мы вышли со стадиона. С соседнего выхода – Николай Валуев и Александр Попов. Но все ринулись фоткаться именно к Диме. Тем же вечером захожу в интернет – его поливают в комментах. Как так?
– После первых своих сюжетов читал, какой я классный, как здорово общаюсь со спортсменами и как хорошо, что пришел человек из мира спорта – свой в доску.
И Саня Бедарев сказал, что уже через полгода можно будет гуглить: Илья Трифанов – мудак. Тогда я этого не понял. В итоге и пары месяцев не прошло. Летом поехал на какой-то сбор и читаю: «Да как он уже достал»… А Губер 20 лет так!
Еще играет роль зависть. Далеко не все могут позволить себе поехать в любую точку мира на крупнейшее спортивное событие. И на Губерниева они смотрят как на человека, который не просто может, ему даже билет на стадион покупать не надо, так он еще и деньги за это получает. Плюс наделен полномочиями рассуждать в эфире. Многим кажется, что они смогли бы не хуже.
Ну и сейчас Дима в своем телеграм-канале осознанно эпатирует – это для привлечения внимания, лайков, комментариев и цитируемости. В этом он непобедим. При этом Губерниев никому не желает зла и не причиняет боль. Максимум – легкий троллинг. Некоторые обижаются на ерунду. Много лет назад он сказал что-то в трансляции про Баскова и на «Голубом огоньке» хотел перед ним извиниться. Коля ответил: «Да Бог с тобой. Спасибо, что вообще сказал про меня в эфире. Можешь и похуже! Главное – говори», – рассказал журналист «Матч ТВ».
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С этим у Губерниева в ближайшие годы будут большие проблемы. В том числе из-за того, чьи митинги он всё время ведёт.
А не любят его потому, что он плохой комментатор. Однотонный, быстро надоедающий, навязывающий себя крикун.
В середине двухтысячных на "Спорте" биатлон комментировал не только он. Но потом оккупировал позицию комментатора благодаря связям.
Вот Бедарев хороший был. Не понимаю почему его убрали из биатлона. Александр на голову лучше всех троих был в биатлоне
Трифанов: "Все завидуют Гу."
У кого в России что болит, тот о том и говорит.
"Я человек завистливый, но тут завидовать нечему"
Профессиональные качества комментатора Губерниева не обсуждаются, люди не принимают его самоуверенность, способность оскорбить любого несогласного с его мнением, гипертрофированное себялюбие.