Трифанов о том, почему в интернете критикуют Губерниева: «Играет роль зависть. Многим кажется, что они смогли бы не хуже»

Теги телевидение Дмитрий Губерниев Илья Трифанов Матч ТВ Биатлон

Илья Трифанов назвал зависть причиной критики в адрес Дмитрия Губерниева в интернете

Губерниев – лучший спортивный ведущий страны?

– 100%.

– В чем его сила?

– Огромная эрудиция, начитанность и насмотренность. Масштабы его жесткого диска, умение быстро достать оттуда нужную инфу и способность к анализу – поражают. И еще – он моментально принимает решения, реагирует. 

– Как-то на ЧМ по водным видам в Казани мы вышли со стадиона. С соседнего выхода – Николай Валуев и Александр Попов. Но все ринулись фоткаться именно к Диме. Тем же вечером захожу в интернет – его поливают в комментах. Как так?

– После первых своих сюжетов читал, какой я классный, как здорово общаюсь со спортсменами и как хорошо, что пришел человек из мира спорта – свой в доску.

И Саня Бедарев сказал, что уже через полгода можно будет гуглить: Илья Трифанов – мудак. Тогда я этого не понял. В итоге и пары месяцев не прошло. Летом поехал на какой-то сбор и читаю: «Да как он уже достал»… А Губер 20 лет так!

Еще играет роль зависть. Далеко не все могут позволить себе поехать в любую точку мира на крупнейшее спортивное событие. И на Губерниева они смотрят как на человека, который не просто может, ему даже билет на стадион покупать не надо, так он еще и деньги за это получает. Плюс наделен полномочиями рассуждать в эфире. Многим кажется, что они смогли бы не хуже.

Ну и сейчас Дима в своем телеграм-канале осознанно эпатирует – это для привлечения внимания, лайков, комментариев и цитируемости. В этом он непобедим. При этом Губерниев никому не желает зла и не причиняет боль. Максимум – легкий троллинг. Некоторые обижаются на ерунду. Много лет назад он сказал что-то в трансляции про Баскова и на «Голубом огоньке» хотел перед ним извиниться. Коля ответил: «Да Бог с тобой. Спасибо, что вообще сказал про меня в эфире. Можешь и похуже! Главное – говори», – рассказал журналист «Матч ТВ».

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11 комментариев

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Dinamik1
Майонез как человек г...А профессиональные качества уже ни кого не интересуют.Как говорится в свете СВО с таким бы в разведку не пошел.
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Elenavasilevna
Ответ Назар Игорь
Остап Ибрагимович говорил- "Я человек завистливый, но тут завидовать нечему" Профессиональные качества комментатора Губерниева не обсуждаются, люди не принимают его самоуверенность, способность оскорбить любого несогласного с его мнением, гипертрофированное себялюбие.
Когда то он мне нравился, как комментатор ( в плане комментирования биатлона) , всегда в теме, отлично знает правила, спортсменов, тонкости. Заводилась от его эмоциональной вовлеченности, возможно и начала регулярно смотреть биатлон благодаря ему, но постепенно стало раздражать его желание в каждом репортаже прицепиться к кому то неугодному и долбить этого человека регулярно. Сколько от него досталось в свое время Пихлеру, Гараничеву, По Бабикову с майонезом умудрялся даже при комментировании лыжных соревнований не раз проехаться. Сейчас к месту и не к месту Загитова, Вяльбе. Ну ладно раз высказался, а то ведь по каждому поводу и без оного)) Мне кажется зарвался товарищ, краёв не видит.
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Alena Kostornaia
"Далеко не все могут позволить себе поехать в любую точку мира на крупнейшее спортивное событие."
С этим у Губерниева в ближайшие годы будут большие проблемы. В том числе из-за того, чьи митинги он всё время ведёт.
А не любят его потому, что он плохой комментатор. Однотонный, быстро надоедающий, навязывающий себя крикун.
В середине двухтысячных на "Спорте" биатлон комментировал не только он. Но потом оккупировал позицию комментатора благодаря связям.
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Elenavasilevna
Как же у нас любят любую критику на зависть сваливать)) Почему, я например, должна ему завидовать. Я работаю совершенно в другой сфере , моя карьера довольно таки успешная, на лавры спортивного комментатора не претендую, поэтому он мне не конкурент, по ночам сплю спокойно, Алина Загитова не снится каждую ночь))) С чего вдруг мне ему завидовать? ))
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Svetmel
Какая зависть? Простые болельщики хотят слышать комментирование гонки без стихов, песен, бесконечных воспоминаний о себе любимом и тому подобного)
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evgeniy
Звук при просмотре соревнований с его комментариями выключают от зависти?! Ну и зависть,
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rashnew
Бедарев лучше Трифанова и Занина - это 100%.
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rashnew
Вся ваша шайка бесит и Губерниев, и Трифанов и Занин.

Вот Бедарев хороший был. Не понимаю почему его убрали из биатлона. Александр на голову лучше всех троих был в биатлоне
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GtSwan
Ещё большую роль играет манера общения Губерниева, частенько переходящая в откровенное хамство...
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Погладь быка
Зайцева: "Мы живем в самой лучшей стране, а все остальные нам завидуют.

Трифанов: "Все завидуют Гу."

У кого в России что болит, тот о том и говорит.
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Назар Игорь
Остап Ибрагимович говорил-
"Я человек завистливый, но тут завидовать нечему"
Профессиональные качества комментатора Губерниева не обсуждаются, люди не принимают его самоуверенность, способность оскорбить любого несогласного с его мнением, гипертрофированное себялюбие.
+10
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