Трифанов о том, почему в интернете критикуют Губерниева: «Играет роль зависть. Многим кажется, что они смогли бы не хуже»

Илья Трифанов назвал зависть причиной критики в адрес Дмитрия Губерниева в интернете

– – лучший спортивный ведущий страны?

– 100%.

– В чем его сила?

– Огромная эрудиция, начитанность и насмотренность. Масштабы его жесткого диска, умение быстро достать оттуда нужную инфу и способность к анализу – поражают. И еще – он моментально принимает решения, реагирует.

– Как-то на ЧМ по водным видам в Казани мы вышли со стадиона. С соседнего выхода – Николай Валуев и Александр Попов. Но все ринулись фоткаться именно к Диме. Тем же вечером захожу в интернет – его поливают в комментах. Как так?

– После первых своих сюжетов читал, какой я классный, как здорово общаюсь со спортсменами и как хорошо, что пришел человек из мира спорта – свой в доску.

И Саня Бедарев сказал, что уже через полгода можно будет гуглить: Илья Трифанов – мудак. Тогда я этого не понял. В итоге и пары месяцев не прошло. Летом поехал на какой-то сбор и читаю: «Да как он уже достал»… А Губер 20 лет так!

Еще играет роль зависть. Далеко не все могут позволить себе поехать в любую точку мира на крупнейшее спортивное событие. И на Губерниева они смотрят как на человека, который не просто может, ему даже билет на стадион покупать не надо, так он еще и деньги за это получает. Плюс наделен полномочиями рассуждать в эфире. Многим кажется, что они смогли бы не хуже.

Ну и сейчас Дима в своем телеграм-канале осознанно эпатирует – это для привлечения внимания, лайков, комментариев и цитируемости. В этом он непобедим. При этом Губерниев никому не желает зла и не причиняет боль. Максимум – легкий троллинг. Некоторые обижаются на ерунду. Много лет назад он сказал что-то в трансляции про Баскова и на «Голубом огоньке» хотел перед ним извиниться. Коля ответил: «Да Бог с тобой. Спасибо, что вообще сказал про меня в эфире. Можешь и похуже! Главное – говори», – рассказал журналист «Матч ТВ».

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