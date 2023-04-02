Доротея Вирер продолжит спортивную карьеру: «Думаю, я все еще могу что-то показать»

Теги сборная Италии жен Доротея Вирер Биатлон

Доротея Вирер рассказала, почему решила продолжить спортивную карьеру.

«Думаю, я все еще могу что-то показать. Очевидно, что в спорте никогда нельзя сказать, что все может пойти очень хорошо или очень плохо, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы все прошло хорошо.

Как мы видели в этом году, многие уже считали, что моя карьера завершена, учитывая, что в последние два сезона я была немного на спаде, но в этом году все снова прошло очень хорошо.

У меня также есть некоторые планы на будущее, над которыми я в любом случае могу поработать, продолжая карьеру в биатлоне. За последние два года я поняла, что если я занимаюсь только биатлоном, мне становится скучно.

Если у меня есть какие-то личные проекты, это позволяет мне думать не только о спорте, так что это очень важно для меня», – сказала четырехкратная чемпионка мира.

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6 комментариев

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sav187
Особенно теперь, когда многие сильные соперницы ушли
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starichok77
Ответ каток Третьяка
Доротея может просто кататься без результатов и радовать мужиков своей попой)
какая уж у Доро попа, у Юрловой, вот это мощь))
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Matt5898
Внезапно красотка Доро стала главным ветераном женского биатлона. А сколько раз говорила что закончит рано, что долгая карьера это не про нее...) Молодец!
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Viks
Вирер:могу что-то показать»
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Kana Ak
Ждем золото от Доро на ОИ в родных стенах!
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каток Третьяка
Доротея может просто кататься без результатов и радовать мужиков своей попой)
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