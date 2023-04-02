Доротея Вирер продолжит спортивную карьеру: «Думаю, я все еще могу что-то показать»

рассказала, почему решила продолжить спортивную карьеру.

«Думаю, я все еще могу что-то показать. Очевидно, что в спорте никогда нельзя сказать, что все может пойти очень хорошо или очень плохо, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы все прошло хорошо.

Как мы видели в этом году, многие уже считали, что моя карьера завершена, учитывая, что в последние два сезона я была немного на спаде, но в этом году все снова прошло очень хорошо.

У меня также есть некоторые планы на будущее, над которыми я в любом случае могу поработать, продолжая карьеру в биатлоне. За последние два года я поняла, что если я занимаюсь только биатлоном, мне становится скучно.

Если у меня есть какие-то личные проекты, это позволяет мне думать не только о спорте, так что это очень важно для меня», – сказала четырехкратная чемпионка мира.