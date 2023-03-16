Вирер о завершении карьеры биатлонисток: «Это важный шаг, решение, которое полностью меняет жизнь. Я тоже задумалась о своем возрасте»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии жен сборная Франции жен сборная Италии жен Доротея Вирер Тириль Экхофф Марте Ульсбю-Ройселанн Анаис Шевалье-Буше Дениз Херманн-Вик Биатлон

Доротея Вирер рассказала, что с грустью восприняла завершение карьеры коллег.

Ранее о завершении спортивной карьеры объявили норвежки Тириль Экхофф и Марте Ульсбю-Ройселанн, француженка Анаис Шевалье-Буше, немка Дениз Херманн-Вик.

«Мне немного грустно. Когда ты здесь, на Кубке мира – ты не думаешь об этом, просто идешь вперед, видишь одни и те же лица, все в порядке.

Это важный шаг, решение, которое полностью меняет твою жизнь. Я тоже задумалась о своем возрасте.

Мне помогало то, что я старалась посвящать себя и другим вещам. Давайте начистоту: я всегда была на 100% предана биатлону, но также пыталась заниматься чем-то еще, получать другой опыт. Возможно, поэтому я до сих пор не устала настолько сильно.

В последние два года я заметила, что когда в моей жизни есть не только биатлон, когда я познаю что-то новое – чувствую себя лучше. Очевидно, что мое состояние повлияет на решение, продолжать или нет», – сказала Вирер.

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12 комментариев

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Matt5898
Ответ Вини
А когда-то Доро говорила, что долгая карьера не для нее. А уже как бы 32 годика)
Думаю она сама не ожидала что получится так перезагрузиться и выдать такой сильный сезон почти в 33 года. Учитывая, сколько у нее спонсоров, почти 100% что останется
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<vella>
Ответ Сергей Ниятбаев
Да теперь сборная Норвегии просядет. А ещё в прошлом сезоне они практически выкашивали всех.
пока Тундра будет тянуть лямку,
не удивлюсь, если замахнется на БХГ,
а там глядишь и новая Олсбю материализуется из какой-нить Лиен, Калкенберг или Арнеклейв
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Погладь быка
Уступайте уже дорогу молодым, Динаре, Анне.
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Neo31
Ответ <vella>
поняли... Доро остается
ну ещё неясно, решение она примет после отпуска, т.е. где-нить в апреле-мае
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Юля А
Ответ Лжетрофеич
Убирайся, злодейка, уматывай! И Витоцци с собою прихватывай!
А-ля К.И. Чуковский...
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Vicing Charlsson
Ответ Вини
А когда-то Доро говорила, что долгая карьера не для нее. А уже как бы 32 годика)
Аппетит приходит во время еды.
+2
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+2
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Сергей Ниятбаев
Да теперь сборная Норвегии просядет. А ещё в прошлом сезоне они практически выкашивали всех.
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0
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Лжетрофеич
Убирайся, злодейка, уматывай!
И Витоцци с собою прихватывай!
0
-4
-4
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Вини
А когда-то Доро говорила, что долгая карьера не для нее. А уже как бы 32 годика)
+6
0
+6
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Юля А
Каждый год с грустью воспринимаю уход тех или иных спортсменов. Привыкаешь, что они бегают годами, привыкаешь их видеть, радоваться их удачам, огорчаться поражениям. Вот и в этом году стало грустно. Целеустремленная и добивающаяся побед, Олсбю, солнечная Экхофф? миниатюрная Шевалье-Буше. Вполне возможно, что список в этом году увеличится. Хоть на смену ушедшим приходят другие спортсмены, все равно грустно..Удачи в личной жизни девушкам.
+4
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+4
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Hardy
Ответ <vella>
поняли... Доро остается
до домашней олимпиады уж теперь надо)
+3
0
+3
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<vella>
поняли... Доро остается
+7
0
+7
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