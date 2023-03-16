Вирер о завершении карьеры биатлонисток: «Это важный шаг, решение, которое полностью меняет жизнь. Я тоже задумалась о своем возрасте»
Доротея Вирер рассказала, что с грустью восприняла завершение карьеры коллег.
Ранее о завершении спортивной карьеры объявили норвежки Тириль Экхофф и Марте Ульсбю-Ройселанн, француженка Анаис Шевалье-Буше, немка Дениз Херманн-Вик.
«Мне немного грустно. Когда ты здесь, на Кубке мира – ты не думаешь об этом, просто идешь вперед, видишь одни и те же лица, все в порядке.
Это важный шаг, решение, которое полностью меняет твою жизнь. Я тоже задумалась о своем возрасте.
Мне помогало то, что я старалась посвящать себя и другим вещам. Давайте начистоту: я всегда была на 100% предана биатлону, но также пыталась заниматься чем-то еще, получать другой опыт. Возможно, поэтому я до сих пор не устала настолько сильно.
В последние два года я заметила, что когда в моей жизни есть не только биатлон, когда я познаю что-то новое – чувствую себя лучше. Очевидно, что мое состояние повлияет на решение, продолжать или нет», – сказала Вирер.
не удивлюсь, если замахнется на БХГ,
а там глядишь и новая Олсбю материализуется из какой-нить Лиен, Калкенберг или Арнеклейв
И Витоцци с собою прихватывай!