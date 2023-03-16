Вирер о завершении карьеры биатлонисток: «Это важный шаг, решение, которое полностью меняет жизнь. Я тоже задумалась о своем возрасте»

рассказала, что с грустью восприняла завершение карьеры коллег.

Ранее о завершении спортивной карьеры объявили норвежки и , француженка Анаис Шевалье-Буше, немка .

«Мне немного грустно. Когда ты здесь, на Кубке мира – ты не думаешь об этом, просто идешь вперед, видишь одни и те же лица, все в порядке.

Это важный шаг, решение, которое полностью меняет твою жизнь. Я тоже задумалась о своем возрасте.

Мне помогало то, что я старалась посвящать себя и другим вещам. Давайте начистоту: я всегда была на 100% предана биатлону, но также пыталась заниматься чем-то еще, получать другой опыт. Возможно, поэтому я до сих пор не устала настолько сильно.

В последние два года я заметила, что когда в моей жизни есть не только биатлон, когда я познаю что-то новое – чувствую себя лучше. Очевидно, что мое состояние повлияет на решение, продолжать или нет», – сказала Вирер.