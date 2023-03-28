Наталия Шевченко: «Хотела четыре ноля, но не сегодня. Это стимул на будущее, буду стремиться стрелять чисто дальше»
Наталия Шевченко высказалась о победе в гонке преследования на чемпионате России по биатлону.
«У меня большое преимущество было, поэтому я старалась перед рубежом скинуть скорость, подышать, чтобы спокойно отработать. Ничего меня не напрягало, все спокойно было у меня.
Расслабляло, что соперники далеко, но одновременно напрягало.
Я хотела четыре ноля, но не сегодня. Это стимул на будущее, буду стремиться стрелять чисто дальше», – сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».
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