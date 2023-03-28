Наталия Шевченко: «Хотела четыре ноля, но не сегодня. Это стимул на будущее, буду стремиться стрелять чисто дальше»

Теги сборная России жен чемпионат России Матч ТВ Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Наталия Шевченко высказалась о победе в гонке преследования на чемпионате России по биатлону. 

«У меня большое преимущество было, поэтому я старалась перед рубежом скинуть скорость, подышать, чтобы спокойно отработать. Ничего меня не напрягало, все спокойно было у меня.

Расслабляло, что соперники далеко, но одновременно напрягало.

Я хотела четыре ноля, но не сегодня. Это стимул на будущее, буду стремиться стрелять чисто дальше», – сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ». 

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5 комментариев

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Daniyar8
Ответ тоторо
самый нонсенс что не то что она бывшая лыжница которая стрелять научилась год назад, а что самая молодая из основы 22 года! и уже забирает 2 золота на ГС страны!
И представить наших юниорок, которые всего на год младше, а проигрывают ногами по полторы минуты в спринте в лучшем случае
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Hardy
есть талант к биатлону, я правда не помню её как лыжницу, но классно
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тоторо
самый нонсенс что не то что она бывшая лыжница которая стрелять научилась год назад, а что самая молодая из основы 22 года! и уже забирает 2 золота на ГС страны!
+2
-1
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Матвей Суицидин
Будто бы на классе забрала золото
+4
0
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Katerinapv
Наталия, ты умница! Поздравляю! 🎊 Успехов в карьере! Желаю повторить дубль не раз, но уже на мировом уровне!

🥇🥇
+3
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