Йоханнес Бо обновил рекорд по количеству побед за сезон. Он выиграл 19 гонок из 25
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бо обновил рекорд по количеству побед за сезон.
Сегодня норвежец выиграл заключительную гонку сезона – масс-старт на этапе Кубка мира в Холменколлене. Это его 19-я победа в сезоне.
В четверг Бо установил рекорд, победив в спринте и побив собственный рекорд, установленный в сезоне-2018/19: тогда он выиграл 16 гонок.
Йоханнес не был на подиуме только в первой гонке сезона. В дальнейшем он попал на пьедестал в 19 гонках подряд, затем пропустил две гонки из-за ковида, после чего одержал три победы.
Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам
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