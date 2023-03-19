Йоханнес Бо обновил рекорд по количеству побед за сезон. Он выиграл 19 гонок из 25

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии рекорды Йоханнес Бо Холменколлен Биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бо обновил рекорд по количеству побед за сезон.

Сегодня норвежец выиграл заключительную гонку сезона – масс-старт на этапе Кубка мира в Холменколлене. Это его 19-я победа в сезоне.

В четверг Бо установил рекорд, победив в спринте и побив собственный рекорд, установленный в сезоне-2018/19: тогда он выиграл 16 гонок.

Йоханнес не был на подиуме только в первой гонке сезона. В дальнейшем он попал на пьедестал в 19 гонках подряд, затем пропустил две гонки из-за ковида, после чего одержал три победы.

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

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32 комментария

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markos marvin
грандиозные рекорды-быть на подиуме во всех гонках сезона кроме одной и ,особенно, выиграть 19 из 23 проведённых гонок!
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хамелеон
Завистников в ветку налетело.)
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NoWar
Ответ Красно - Синий КОНЬ
Ты его врач что ли?
Так и ты вроде не врач
+3
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Красно - Синий КОНЬ
Вот что астма животворящая делает.
+4
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Красно - Синий КОНЬ
Ответ Radovan
у него нет астмы
Ты его врач что ли?
+1
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Иван Алейников
Ответ ЭлектроВеник
низкокачественные рекорды, над самим собой. гордиться нечем, безконкурентные недодостижения
А конкуренты куда делись?
+3
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Советский Комиссар
Биатлон умер (почти все страны не видят смысла тратить деньги на борьбу с допинговыми) а хомячки рады
+9
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Виталий Миронов
Почему Бо а не Бё?
+1
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Vadim Larin
Ответ Elnura Torntoneuer
наверное, таких рекордов уже больше никогда не будет, это нереально 🤩 если бы 2 гонки не пропустил, еще было бы больше побед
Причем пропустил по болезни, которая не остановила его продолжить победный путь
+3
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Radovan
Ответ Максим 1986
Препараты от астмы чем-то модернизировали
у него нет астмы
+6
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Radovan
Ответ Мистер Блин
смешно считать бесконечные победы у человека с ограничениями по здоровью среди здоровых людей))) ну кому то нравится, ну ради бога)))марадона тоже рукой забивал, для одних трагедия, другие рукоплещут)))
а какие у него ограничения?
+6
-1
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Максим 1986
Препараты от астмы чем-то модернизировали
+11
-5
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NomerSports
Жесткий тип , жаль так не бегал когда Фуркад был .
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expertmer2020
Посмотрел глобальный поцелуй - красота.
+1
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Yan D
Ответ London.is.blue
В эпоху праймового Фуркада глотал бы пыль. Факт.
На этой же трассе в эпоху «праймового Фуркада» в 2016 сделал из того несмешного клована на таком же масс-старте. После чего «праймовый» ещё пару лет добегивал как тот петух с отрубленной головой 🤷‍♂️
+7
-4
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Yan D
Ответ Михаил Максаков
Йоханнес Бо обновил рекорд. Он снюхал весь кленбутерол.
Но без соли🤷‍♂️ Зайцева - кремень, не отдала ни граммусика💪💪💪
+13
-5
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Михаил Максаков
Йоханнес Бо обновил рекорд. Он снюхал весь кленбутерол.
+14
-9
+5
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Nauryzaly
Ответ London.is.blue
В эпоху праймового Фуркада глотал бы пыль. Факт.
Может наоборот?
+11
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London.is.blue
В эпоху праймового Фуркада глотал бы пыль. Факт.
+4
-5
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expertmer2020
Откоролился - наш парень.
+1
-3
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ЭлектроВеник
низкокачественные рекорды, над самим собой. гордиться нечем, безконкурентные недодостижения
+10
-9
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Тёма Тёма
Ответ Тёма Тёма
Космос! Рыжий творит историю.
Внуки Васильева минусят! 🤣🤣🤣
+5
-7
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Мистер Блин
смешно считать бесконечные победы у человека с ограничениями по здоровью среди здоровых людей))) ну кому то нравится, ну ради бога)))марадона тоже рукой забивал, для одних трагедия, другие рукоплещут)))
+10
-8
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expertmer2020
Король спустится к Бё.
+2
-3
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fewral
В следующем сезоне продолжит обновления.)
+4
-6
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