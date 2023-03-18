Первенство России. Гришина выиграла масс-старт, мужская команда Югры победила в эстафете

Анастасия Гришина и команда Югры одержали победы на первенстве России по биатлону.

Первенство России

Красноярск

Масс-старт

Юниорки, 19-21

1. Анастасия Гришина – 33.56,2 (3)

2. Влада Шишкина – 11,3 (1)

3. Юлия Шеллер – 23,0 (3)

4. Анастасия Айгильдина – 31,2 (0)

5. Мария Власова – 32,0 (2)

6. Амина Иванова – 53,4 (1)

Эстафета

Юниоры, 19-21

1. ХМАО-Югра (Станислав Ильиных, Роман Моренков, Андрей Крутов, Михаил Морилов) – 1:28.29,5 (1+14)

2. Беларусь (Андрей Гаврош, Александр Голяк, Константин Бабуров, Денис Еремов) – 1.00,1 (1+11)

3. Удмуртия (Егор Соломенников, Иван Черепанов, Сергей Темкин, Александр Корнев) – 1.58,2 (3+13)