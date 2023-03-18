Первенство России. Гришина выиграла масс-старт, мужская команда Югры победила в эстафете
Анастасия Гришина и команда Югры одержали победы на первенстве России по биатлону.
Первенство России
Красноярск
Масс-старт
Юниорки, 19-21
1. Анастасия Гришина – 33.56,2 (3)
2. Влада Шишкина – 11,3 (1)
3. Юлия Шеллер – 23,0 (3)
4. Анастасия Айгильдина – 31,2 (0)
5. Мария Власова – 32,0 (2)
6. Амина Иванова – 53,4 (1)
Эстафета
Юниоры, 19-21
1. ХМАО-Югра (Станислав Ильиных, Роман Моренков, Андрей Крутов, Михаил Морилов) – 1:28.29,5 (1+14)
2. Беларусь (Андрей Гаврош, Александр Голяк, Константин Бабуров, Денис Еремов) – 1.00,1 (1+11)
3. Удмуртия (Егор Соломенников, Иван Черепанов, Сергей Темкин, Александр Корнев) – 1.58,2 (3+13)
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