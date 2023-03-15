Трехкратный призер Олимпиад Анаис Шевалье-Буше завершит карьеру после этапа Кубка мира в Холменколлене

Французская биатлонистка завершит спортивную карьеру после этапа Кубка мира в .

«Гонки в Осло будут последними для меня. Пришло время повесить винтовку на гвоздь!

Я рада, что у меня был шанс добиться успеха и оставаться верной своим ценностям на протяжении всей моей карьеры. Горжусь тем, что продолжала бороться в трудные моменты, делала смелый выбор и стояла на своем.

Меня ждет другая жизнь, не могу дождаться того, что будет дальше! Спасибо за все», – написала 30-летняя спортсменка.

Шевалье-Буше – трехкратный призер Олимпийских игр (0-2-1). Также на ее счету 7 медалей чемпионатов мира (0-3-4). Француженка 22 раза в карьере поднималась на подиум в личных гонках (1-7-14).