Трехкратный призер Олимпиад Анаис Шевалье-Буше завершит карьеру после этапа Кубка мира в Холменколлене

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции жен Анаис Шевалье-Буше Холменколлен Биатлон

Французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше завершит спортивную карьеру после этапа Кубка мира в Холменколлене.

«Гонки в Осло будут последними для меня. Пришло время повесить винтовку на гвоздь!

Я рада, что у меня был шанс добиться успеха и оставаться верной своим ценностям на протяжении всей моей карьеры. Горжусь тем, что продолжала бороться в трудные моменты, делала смелый выбор и стояла на своем.

Меня ждет другая жизнь, не могу дождаться того, что будет дальше! Спасибо за все», – написала 30-летняя спортсменка.

Шевалье-Буше – трехкратный призер Олимпийских игр (0-2-1). Также на ее счету 7 медалей чемпионатов мира (0-3-4). Француженка 22 раза в карьере поднималась на подиум в личных гонках (1-7-14).

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8 комментариев

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Добрый Андрей
Ответ Santoor
Вот любят французы в 30 уходить. Байи, Дорен, Шевалье теперь. Да и с мужиками примерно такая же картина. На 2 сборных по моему только Бескон относительно до пенсии бегала)
Мари Дорен-Абер ушла в 32
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Vatokatya
Ох, как жаль. Думала, Анаис до ОИ побегает :( Какое грустное завершение сезона.
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Doping Team
А вот это грустно. Любимая биатлонистка.
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Brigand
Решила головоломку для тренеров: кого отцеплять от команды с возвращением Брезаз.
+3
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starichok77
возможно, пойдет за вторым дитем
+1
0
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Santoor
Вот любят французы в 30 уходить. Байи, Дорен, Шевалье теперь. Да и с мужиками примерно такая же картина. На 2 сборных по моему только Бескон относительно до пенсии бегала)
+1
0
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Доминик
Вроде недавно дебютировала в КМ, а уже на пенсию. Как летит время.
+3
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Viks
Сестра остаётся?
0
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