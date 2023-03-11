Кубок мира. Эстафета (жен). Франция была быстрейшей на лыжне, Норвегия уступила 27 секунд
Женская сборная Франции по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Кубок мира по биатлону-2022/23
8-й этап
Рупольдинг, Германия
Эстафета, женщины
Лыжный ход
1-й этап
1. Линн Перссон (Швеция) – 14.40,8
2. Лу Жанмонно (Франция) – 2,0
3. Юни Арнеклейв (Норвегия) -7,0
4. Эмма Лундер (Канада) – 10,4
5. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 13,8
6. Ивона Фиалкова (Словакия) – 15,2
2-й этап
1. Хло Шевалье (Франция) – 15.03,5
2. Ида Лиен (Норвегия) – 6,1
3. Доротея Вирер (Италия) – 8,9
4. Ханна Кебингер (Германия) – 14,3
5. Анна Юппе (Австрия) – 20,2
6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 27,7
3-й этап
1. Каролин Коломбо (Франция) – 15.05,8
2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 4,5
3. Маркета Давидова (Чехия) – 12,6
4. Ванесса Фойгт (Германия) – 14,2
5. Эльвира Оберг (Швеция) – 19,0
6. Самуэла Комола (Италия) – 35,2
4-й этап
1. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 15.02,7
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 5,0
3. Лиза Виттоцци (Италия) – 12,8
4. Ханна Оберг (Швеция) – 15,0
5. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 16,6
6. Люция Харватова (Чехия) – 24,4
Общее время лыжного хода
1. Франция – 59.59,8
2. Норвегия – 27,2
3. Германия – 35,3
4. Швеция – 1.-3,7
5. Италия – 1.19,2
6. Чехия – 1.31,1
Скорострельность
1. Украина – 3.52,4 (0+4)
2. Австрия – 4.03,1 (0+3)
3. Норвегия – 4.12,2 (0+4)
4. Италия – 4.29,0 (0+7)
5. Германия – 4.35,5 (0+7)
6. США – 4.40,7 (0+8)
7. Франция – 4.41,6 (0+7)
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