Кубок мира. Эстафета (жен). Франция была быстрейшей на лыжне, Норвегия уступила 27 секунд

Женская сборная Франции по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

мира по биатлону-2022/23

8-й этап

, Германия

Эстафета, женщины

Лыжный ход

1-й этап

1. (Швеция) – 14.40,8

2. Лу Жанмонно (Франция) – 2,0

3. Юни Арнеклейв (Норвегия) -7,0

4. (Канада) – 10,4

5. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 13,8

6. (Словакия) – 15,2

2-й этап

1. (Франция) – 15.03,5

2. (Норвегия) – 6,1

3. (Италия) – 8,9

4. (Германия) – 14,3

5. Анна Юппе (Австрия) – 20,2

6. - (Швейцария) – 27,7

3-й этап

1. Каролин Коломбо (Франция) – 15.05,8

2. (Норвегия) – 4,5

3. (Чехия) – 12,6

4. (Германия) – 14,2

5. (Швеция) – 19,0

6. Самуэла Комола (Италия) – 35,2

4-й этап

1. -Вик (Германия) – 15.02,7

2. - (Франция) – 5,0

3. ( ) – 12,8

4. (Швеция) – 15,0

5. -Ройселанн (Норвегия) – 16,6

6. Люция Харватова (Чехия) – 24,4

Общее время лыжного хода

1. Франция – 59.59,8

2. Норвегия – 27,2

3. Германия – 35,3

4. Швеция – 1.-3,7

5. Италия – 1.19,2

6. Чехия – 1.31,1

Скорострельность

1. Украина – 3.52,4 (0+4)

2. Австрия – 4.03,1 (0+3)

3. Норвегия – 4.12,2 (0+4)

4. Италия – 4.29,0 (0+7)

5. Германия – 4.35,5 (0+7)

6. США – 4.40,7 (0+8)

7. Франция – 4.41,6 (0+7)