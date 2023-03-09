Бенедикт Долль: «Горжусь, что снова победил на Кубке мира. Можно сказать, я воспользовался шансом, когда братьев Бо здесь нет»

Немецкий биатлонист прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в .

Долль впервые в карьере победил в индивидуальной гонке. Он прошел все четыре огневых рубежа с чистой стрельбой.

«Это на самом деле особенное событие, потому что обычно я не так хорошо стреляю. Я всегда стремлюсь попасть 20 раз из 20, и сегодня я смог этого достичь.

Можно сказать, что я воспользовался своим шансом в то время, когда братьев Бо здесь нет. Я счастлив.

Чемпионат мира в Оберхофе был немного разочаровывающим. Для меня важно провести хотя бы одну яркую гонку в сезоне. Я очень горжусь тем, что снова победил на Кубке мира», – сказал Долль.