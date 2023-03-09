Кубок мира. Индивидуальная гонка. Наврат был быстрейшим на лыжне, Кристиансен проиграл 12 секунд, Долль – 29

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Немецкий биатлонист Филипп Наврат показал быстрейший лыжный ход в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2022/23

8-й этап

Эстерсунд, Швеция

Индивидуальная гонка

Мужчины

Лыжный ход

1. Филипп Наврат (Германия) – 44.51,0

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 12,2

3. Фабьен Клод (Франция) – 18,2

4. Бенедикт Долль (Германия) – 29,6

5. Йоханнес Дале (Норвегия) – 30,1

6. Йеспер Нелин (Швеция) – 32,0

7. Томмазо Джакомель (Италия) – 32,1

8. Якуб Штвртецки (Чехия) – 36,0

9. Давид Цобель (Германия) – 38,3

10. Йоханнес Кюн (Германия) – 52,2...

12. Мартин Понсилуома (Швеция) – 59,3...

15. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.08,7...

17. Эрик Перро (Франция) – 1.13,1

18. Роман Реес (Германия) – 1.13,9

Скорострельность

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.31,1 (3)

2. Адам Раннелс (Канада) – 1.35,9 (2)

3. Артем Тищенко (Украина) – 1.36,6 (4)

4. Симон Эдер (Австрия) – 1.37,8 (1)

5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.38,2 (2)

6. Рауль Флоре (Румыния) – 1.38,6 (4)...

10. Бенедикт Долль (Германия) – 1.43,7 (0)...

30. Роман Реес (Германия) – 1.54,4 (1)...

32. Эрик Перро (Франция) – 1.55,1 (1)...

38. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.57,7 (1)...

55. Филипп Наврат (Германия) – 2.04,0 (2)...

57. Йоханнес Дале (Норвегия) – 2.05,1 (2)...

62. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 2.08,2 (1)...

 

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