Кубок мира. Индивидуальная гонка. Наврат был быстрейшим на лыжне, Кристиансен проиграл 12 секунд, Долль – 29
Немецкий биатлонист Филипп Наврат показал быстрейший лыжный ход в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Кубок мира по биатлону-2022/23
8-й этап
Эстерсунд, Швеция
Индивидуальная гонка
Мужчины
Лыжный ход
1. Филипп Наврат (Германия) – 44.51,0
2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 12,2
3. Фабьен Клод (Франция) – 18,2
4. Бенедикт Долль (Германия) – 29,6
5. Йоханнес Дале (Норвегия) – 30,1
6. Йеспер Нелин (Швеция) – 32,0
7. Томмазо Джакомель (Италия) – 32,1
8. Якуб Штвртецки (Чехия) – 36,0
9. Давид Цобель (Германия) – 38,3
10. Йоханнес Кюн (Германия) – 52,2...
12. Мартин Понсилуома (Швеция) – 59,3...
15. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.08,7...
17. Эрик Перро (Франция) – 1.13,1
18. Роман Реес (Германия) – 1.13,9
Скорострельность
1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.31,1 (3)
2. Адам Раннелс (Канада) – 1.35,9 (2)
3. Артем Тищенко (Украина) – 1.36,6 (4)
4. Симон Эдер (Австрия) – 1.37,8 (1)
5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.38,2 (2)
6. Рауль Флоре (Румыния) – 1.38,6 (4)...
10. Бенедикт Долль (Германия) – 1.43,7 (0)...
30. Роман Реес (Германия) – 1.54,4 (1)...
32. Эрик Перро (Франция) – 1.55,1 (1)...
38. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.57,7 (1)...
55. Филипп Наврат (Германия) – 2.04,0 (2)...
57. Йоханнес Дале (Норвегия) – 2.05,1 (2)...
62. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 2.08,2 (1)...
Комментарии