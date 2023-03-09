Антон Смольский пропустит спринт на этапе Кубка Содружества в Тюмени из-за болезни

Теги сборная Беларуси Динара Алимбекова-Смольская Антон Смольский Кубок Содружества Биатлон

Белорусский биатлонист Антон Смольский не выступит в спринте на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

«Антон не выступит сегодня, он заболел», – сообщила его супруга Динара Алимбекова-Смольская.

Мужской спринт на этапе Кубка Содружества в Тюмени стартует в 12:00 по московскому времени.

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4 комментария

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Welshman09
Ответ Погладь быка
Жаль, Антон, что даришь. Заставили мы Россию зашквариваться в очередной раз, заменять смешанку на МС ради Латыпова.
Ну что значит "дарит"?

Напомню, что Антон Смольский сам же говорил: «То, что творит Латыпов, – это уровень Йоханнеса Бё!» Вот Антон и понял, что ему победа в общем зачёте КС не светит... Смирился с реальностью, можно сказать!😂
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Sutekh Hexen
Тихарится, витаминами небось затаривается перед ЧР.
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Юрий Костыгин
Жаль. Теперь понятно, почему Динара всё в маске ходила. Не за себя волновалась, за окружающих.
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Погладь быка
Жаль, Антон, что даришь. Заставили мы Россию зашквариваться в очередной раз, заменять смешанку на МС ради Латыпова.
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