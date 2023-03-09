Антон Смольский пропустит спринт на этапе Кубка Содружества в Тюмени из-за болезни

Белорусский биатлонист не выступит в спринте на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

«Антон не выступит сегодня, он заболел», – сообщила его супруга .

Мужской спринт на этапе Кубка Содружества в Тюмени стартует в 12:00 по московскому времени.