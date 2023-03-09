Антон Смольский пропустит спринт на этапе Кубка Содружества в Тюмени из-за болезни
Белорусский биатлонист Антон Смольский не выступит в спринте на этапе Кубка Содружества в Тюмени.
«Антон не выступит сегодня, он заболел», – сообщила его супруга Динара Алимбекова-Смольская.
Мужской спринт на этапе Кубка Содружества в Тюмени стартует в 12:00 по московскому времени.
Напомню, что Антон Смольский сам же говорил: «То, что творит Латыпов, – это уровень Йоханнеса Бё!» Вот Антон и понял, что ему победа в общем зачёте КС не светит... Смирился с реальностью, можно сказать!😂